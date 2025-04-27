Фильмы Адриано Челентано: истории с особым итальянским юмором и атмосферой

Адриано Челентано является итальянской легендой. Музыкант, актер, режиссер до сих пор остается любимцем миллионов. Кто-то любит его за пение, а кто-то за роли в кино, а их было немало.

Адриано Челентано снялся в более чем сорока фильмах. Его кинокарьера имела успех достаточно солидный период с 1958 по 1992 годы. Он был не только актером, но и режиссером, монтажером, композитором и продюсером некоторых фильмов.

Читай в материале про фильмы с участием Адриано Челентано. Собрали для тебя подборку самых лучших и интересных.

Фильмы Адриано Челентано: подборка лучших

В начале своей карьеры Адриано играл маленькие камео. У него были роли самого себя, он играл певцов в разных ситуациях. Позже у него начали появляться первые серьезные роли.

Преимущественно Челентано снимался в комедиях, фильмы с ним пронизаны особым шармом итальянского юмора.

История любви и кинжала (1971)

Адриано сыграл храбреца, который попадает в романтическую и авантюрную историю. В фильме события разворачиваются в средневековой Италии. Герой Челентано вынужден бороться за свою любовь, вступая в стычки с врагами. Легкая пародия на рыцарские приключения с комедийным оттенком.

Эмигрант (1973)

Это комедийная драма об итальянском эмигранте, который мечтает о лучшей жизни. Мужчина покидает родное село и отправляется в Америку, в поисках лучшего будущего.

Ругантино (1973)

Это комедия-мюзикл. Шут и соблазнитель Ругантино, которого играет известный итальянец, живет в Риме в 18 веке. Он попадает в забавные ситуации из-за своей дерзости. Типичный “антигерой”, который часто вляпывается в неприятности, но всегда виртуозно выкручивается из них.

Пять дней (1973)

Фильм в жанре исторической комедии. Рассказывает о заключенном, которого освобождают во время революции в Милане в 1848 году. Герой Челентано сбегает из тюрьмы и присоединяется к революционерам, и причина его поступка весьма личного характера.

Блеф (1976)

Челентано играл и в криминальных комедиях. Мошенник по прозвищу Филипп вместе с волшебной напарницей устраивает аферы, пытаясь обвести вокруг пальца других мошенников.

Благородный венецианец (1976)

Прекрасен Челентано и в исторических комедиях. Адриано досталась роль бедного актера, который выдает себя за богатого. Он делает это, чтобы пробиться в высший свет и завоевать сердце дамы. Удается ли ему это? Просмотри фильм и узнаешь.

Безумие Джеппо (1978)

Джеппо, которого играет Адриано, борется с мещанством, бюрократией и безразличием общества. Очень авторский и философский фильм, пропитанный весьма тонким юмором.

Бархатные ручки (1979)

Может показаться, что здесь актеру досталась серьезная роль — он играет врача-ортопеда. Но нет. Этот врач-ортопед с идеально “бархатными” руками случайно оказывается в любовном треугольнике, который взбудораживает его привычную жизнь.

Укрощение строптивого (1980)

Здесь Челентано играет фермера, презирающего женщин. В его маленькую деревушку приезжает независимая красавица, которая решает “перевоспитать” ворчливого мужчину. Можно сказать, что это ироническая версия Укрощения строптивой из Шекспира.

Безумно влюбленный (1981)

Любителям романтических комедий этот фильм прийдется очень по душе. Принцесса приезжает в Рим инкогнито. Водитель автобуса не знает о ее статусе и начинает забавное ухаживание. Он по-настоящему влюбляется и хочет, чтобы принцесса тоже его полюбила. И в конце любовь таки побеждает сословные барьеры.

Бинго-бонго (1982)

Можно ли сказать, что это отдаленная версия Маугли? Фильм о мужчине, который с детства жил в джунглях. Когда вырос — попал в цивилизацию. Столкновение дикого и культурного вызывает массу комических ситуаций и критикует общественные нормы.

Буркотун (1986)

Комедия и мелодрама одновременно. Челентано играет угрюмого техника. Закрытый и раздражительный мужчина неожиданно встречает женщину, меняющую его мировоззрение. Добрая история о втором шансе и человечности.

Джекпот (1992)

Это фильм с элементами социальной сатиры. Рассказывает о герое, который бросает шоу-бизнес и пытается обрести смысл жизни в простых вещах. Но мир развлечений не может просто отпустить его.

Адриано Челентано сейчас уже 87 лет, он больше не снимается в кино, но вклад его в мировой кинематограф недооценить невозможно.

