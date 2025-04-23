Фільми Адріано Челентано: історії з особливим італійським гумором та атмосферою

Адріано Челентано є італійською легендою. Музикант, актор, режисер досі залишається улюбленцем мільйонів. Хтось любить його за співи, а хтось за ролі у кіно, а їх було чимало.

Адріано Челентано знявся у понад сорока фільмах. Його кінокар’єра тривала з 1958 по 1992 роки. Він був не лише актором, а й режисером, монтажером, композитором і продюсером деяких фільмів.

Читай у матеріалі фільми з Адріано Челентано. Зібрали для тебе добірку найкращих та найцікавіших.

Фільми Адріано Челентано: добірка найкращих

На початку своєї кар’єри Адріано грав маленькі камео. В нього були ролі самого себе, він відігравав співаків у різних ситуаціях. Згодом у нього почали з’являтися перші серйозні ролі. І він переставав грати самого себе.

Переважно Челентано знімався у комедіях, фільми з ним мають особливий шарм італійського гумору.

Історія кохання і кинджала (1971)

Адріано зіграв сміливця, який потрапляє в романтичну й авантюрну історію. У фільмі події розгортаються в середньовічній Італії. Герой Челентано змушений боротися за свою любов, вступаючи у сутички з ворогами. Легка пародія на лицарські пригоди з комедійним відтінком.

Емігрант (1973)

Це комедійна драма про італійського емігранта, який мріє про краще життя. Чоловік покидає рідне село й вирушає в Америку, сподіваючись на краще майбутнє. Але там на нього чекає не лише праця, а й неочікувана романтика.

Ругантіно (1973)

Це комедія-мюзикл. Блазень і спокусник Ругантіно, якого грає відомий італієць, живе у Римі у 18 сторіччі. Він потрапляє в кумедні ситуації через свою зухвалість. Типовий “антигерой”, що часто вляпується в неприємності, але завжди викручується.

П’ять днів (1973)

Фільм у жанрі історичної комедії. Розповідає про в’язня, що звільняється під час революції у Мілані 1848 року. Герой Челентано тікає з в’язниці й приєднується до революціонерів, хоч і з дуже особистих причин.

Блеф (1976)

Челентано грав у різних комедіях, це вже кримінальна. Шахрай на прізвисько Філіп разом із чарівною напарницею влаштовує афери, намагаючись обманути інших шахраїв.

Шляхетний венецієць (1976)

Ще одна історична комедія. Адріано дісталася роль бідного актора, який вдає вельможу. Він це робить, щоб пробитися у вищий світ і завоювати серце дами. Чи вдається це йому? Переглянь фільм і дізнаєшся.

Безумство Джеппо (1978)

Джеппо, якого грає Адріано, веде боротьбу з міщанством, бюрократією та байдужістю суспільства. Дуже авторський і філософський фільм, який містить тонкий гумор.

Оксамитові ручки (1979)

Може здатися, що тут актору дісталася серйозна роль — він грає лікаря-ортопеда. Але ж ні. Цей лікар-ортопед з ідеально “оксамитовими” руками випадково опиняється в любовному трикутнику, що збурює його звичне життя.

Приборкання норовистого (1980)

Тут Челентано грає фермера, який зневажає жінок. До його містечка приїздить незалежна красуня, яка вирішує “перевиховати” буркотливого чоловіка. Можна сказати, що це іронічна версія Приборкання норовливої з Шекспіра.

Шалено закоханий (1981)

Любителям романтичних комедій цей фільм буде дуже до вподоби. Принцеса приїжджає до Риму інкогніто. Водій автобуса не знає її статусу і розпочинає кумедне залицяння. Він сильно закохується і хоче, щоб принцеса теж його покохала. І в кінці любов таки перемагає станові бар’єри.

Бінго-бонго (1982)

ЧИ можна сказати, що це віддалена версія Мауглі? Фільм про чоловіка, що з дитинства жив у джунглях. Коли виріс — потрапив до цивілізації. Зіткнення дикого й культурного викликає масу комічних ситуацій і критикує суспільні норми.

Буркотун (1986)

Комедія і мелодрама водночас. Челентано грає похмурого техніка. Замкнений і дратівливий чоловік несподівано зустрічає жінку, яка змінює його світогляд. Добра історія про другий шанс і людяність.

Джекпот (1992)

Цей фільм з елементами соціальної сатири. Розповідає про героя, який кидає шоу-бізнес і намагається знайти сенс життя в простих речах. Утім, світ розваг не може так просто відпустити його.

Адріано Челентано зараз у дуже поважному віці та більше знімається у фільмах, але він залишив великий слід у світі кінематографа. Так само багато інших акторів. Читай про фільми з Дональдом Сазерлендом. Ти точно міг (могла) його бачити у кіно.

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