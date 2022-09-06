Хит четырех парней, который собирает миллионные просмотры — как группа Спів братів собирает средства для ВСУ

Их клипы сейчас имеют миллионные просмотры, песни фанаты устанавливают как рингтоны, а бойцы на передовой включают на всю громкость, чтобы слышали оккупанты. Черкасская группа Спів братів набирает популярность в Украине.

Создали ее четверо родных братьев Осычнюков 11 лет назад. С началом войны пришлось сменить репертуар из любовных и философских песен на военные. Сейчас их Масква, Чернобаевка, Ты кнопка, В городе Херсоне разрывают интернет и собирают десятки тысяч гривен для ВСУ.

У их клипа Масква миллионы просмотров и скудный бюджет. Братья потратили 60 грн на цветную бумагу и использовали свою фантазию.

11 лет назад группа Спів братів создал старший брат Дмитрий. Он был участником разных групп, а когда последний распался, собрал свою.

— На одном из концертов мы все четверо были, и кто-то нас сфотографировал вместе. Дима посмотрел, говорит, ребята фотография выглядит прикольно, мы можем быть классной группой, — говорит Леонтий Осычнюк.

С тех пор группа стала финалистом телевизионного шоу, выпустила программу с песнями на стихи Шевченко, перепела хиты The Beatles. Кстати, группу за сходство с “ливерпульской четверкой” называли “украинский битлз”.

— Когда мы увидели отзыв людей, которые говорят: “Нам это нужно, нам это поднимает боевой дух”, а военные говорят, что они Маскву включают на передовой, мы поняли — нам удалось сделать хорошую работу, — говорит Дмитрий Осычнюк.

Группа активно поддерживает инициативу благотворительных концертов по сбору денег на нужды армии или сами едут к бойцам поднимать боевой дух защитников. Четверка принимала участие в 12-часовом музыкальном марафоне. Группы и исполнители собирали на авто для саперов. Собрали 240 тысяч гривен. Сейчас автомобиль выкупили волонтеры и готовят к отправке.

SPIV BRATIV — maskva

Украинские музыканты уже выпустили многие песни за эти полгода войны, посвященные украинцам и ВСУ. Раньше мы рассказывали о новой песне Александра Положинского.

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