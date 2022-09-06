Шоу-біз

Хіт чотирьох хлопців, який збирає мільйонні перегляди — як гурт Спів братів збирає кошти для ЗСУ

Ірина Цимбал 06 Вересня 2022, 20:00
Гурт Спів братів – Москва: як хлопці допомагають ЗСУ
Фото: Instagram

Більше новин
Що робити, якщо відчуваєш апатію?
Здається, що ти на межі? Що робити з хронічною втомою та апатією
Сирена повітряної тривоги - відповіді на найпопулярніші питання
Не розумієте, як працює сирена повітряної тривоги? Ось відповіді на найпоширеніші запитання 
Грошова допомога: як не натрапити на шахраїв
Сподівався(-лась) отримати допомогу, а забрали останнє? Як не стати жертвою шахраїв
Грибок стопи - симптоми, лікування, профілактика
Не ігноруй навіть на передовій! Дерматолог про те, як військовим позбутися грибка стоп
Дивитись більше

Матеріали по темі

Що робити, якщо відчуваєш апатію?
Здається, що ти на межі? Що робити з хронічною втомою та апатією
Сирена повітряної тривоги - відповіді на найпопулярніші питання
Не розумієте, як працює сирена повітряної тривоги? Ось відповіді на найпоширеніші запитання 
Грошова допомога: як не натрапити на шахраїв
Сподівався(-лась) отримати допомогу, а забрали останнє? Як не стати жертвою шахраїв
Грибок стопи - симптоми, лікування, профілактика
Не ігноруй навіть на передовій! Дерматолог про те, як військовим позбутися грибка стоп

Відео
Візові обмеження для росіян - які країни та чому заборонили в'їзд росіянам

Візова епопея росіян тільки починається! Які країни та чому обмежили в’їзд для громадян РФ 
0:31:33
Хіт чотирьох хлопців, який збирає мільйонні перегляди — як гурт Спів братів збирає кошти для ЗСУ
Це талісман, який оберігають: як насправді чоловіки ставляться до жінок в армії
0:03:14
Азовсталь
Діти з бункера Азовсталі збирають гроші на Азов: благодійний ярмарок у Запоріжжі
0:11:52
закон про медіа
Законопроект про медіа та санкції проти РПЦ — Ткаченко про важливі зрушення у культурній площині
0:02:49
Фури на кордоні
Стоять у заторах днями і тижнями! Хто винен у колапсі на кордоні з Польщею
0:03:23
Шольц і Шмигаль
Дочекались? Німеччина розблокувала фінансову допомогу від ЄС і обіцяє збільшити постачання Леопардів
карта бойових дій 6 вересня
Актуальна карта бойових дій та ситуація на фронті 6 вересня
0:03:34
Бандеромобіль
Сталеві пташечки для фронту — як виготовляють бандеромобілі, що несуть смерть ворогам
повістки
Отримайте, розпишіться: вечірка в Києві закінчилася у воєнкоматі
0:02:36
Хіт чотирьох хлопців, який збирає мільйонні перегляди — як гурт Спів братів збирає кошти для ЗСУ
Модульні укриття, які рятують життя військових та цивільних — розробка дніпровських архітекторів
Більше відео
Грибок стопи - симптоми, лікування, профілактика
Читати далі
Не ігноруй навіть на передовій! Дерматолог про те, як військовим позбутися грибка стоп

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь