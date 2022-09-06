Хіт чотирьох хлопців, який збирає мільйонні перегляди — як гурт Спів братів збирає кошти для ЗСУ

Їхні кліпи нині мають мільйонні перегляди, пісні фанати встановлюють як рингтони, а бійці на передовій вмикають на всю гучність, щоб чули окупанти. Черкаський гурт Спів братів набирає популярності в Україні.

Створили його четверо рідних братів Осичнюків 11 років тому. З початком війни довелося змінити репертуар з любовних і філософських пісень на воєнні. Нині їхня Масква, Чорнобаївка, Ти кнопка, В городі Херсоні розривають інтернет і збирають десятки тисяч гривень для ЗСУ.

У їхнього кліпу Масква мільйони переглядів і мізерний бюджет. Брати витратили 60 грн на кольоровий папір та використали свою фантазію.

11 років тому гурт Спів Братів створив найстарший брат Дмитро. Він був учасником різних гуртів, а коли останній розпався, зібрав свій.

— На одному з концертів ми були всі четверо, й хтось нас сфотографував разом. Діма подивився, каже, хлопці фотографія виглядає прикольно, ми можемо бути класним гуртом, — каже Леонтій Осичнюк.

Відтоді гурт став фіналістом телевізійного шоу, випустив програму з піснями на вірші Шевченка, переспівав хіти The Beatles. До речі, гурт за схожість з “ліверпульською четвіркою” називали “український бітлз“.

— Коли ми побачили відгук людей, які кажуть: “Нам це потрібно, нам це піднімає бойовий дух”, а військові кажуть, що вони Маскву вмикають на передовій, ми зрозуміли — нам вдалося зробити хорошу роботу, — каже Дмитро Осичнюк.

Гурт активно підтримує ініціативу благодійних концертів зі збору грошей на потреби армії або ж самі їдуть до бійців піднімати бойовий дух захисників. Четвірка брала участь у 12-годинному музичному марафоні. Гурти й виконавці збирали на авто для саперів. Зібрали 240 тис. грн. Нині волонтери викупили автівку й готують до відправлення.

SPIV BRATIV — maskva

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