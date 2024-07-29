Игра в кальмара 2 сезон: трейлер и дата выхода сериала в Украине

Когда моментами наша жизнь теряет яркие или остросюжетные ситуации и повороты, восполнить этот пробел помогают сериалы. Многие из нас любят пощекотать себе нервы триллерами, сериалами и фильмами о выживании.

Чрезвычайную популярность когда-то приобрел сериал Игра в кальмара. Миллионы людей во всем мире, казалось, бредили им. Рассказываем, когда выйдет Игра в кальмара 2 сезон, и делимся трейлером.

Игра в кальмара 2 сезон: дата выхода в Украине

За эти три года, как вышел первый сезон Игры в кальмара, столько всего случилось, что кажется, будто этот сериал из другой жизни. Пандемия и полномасштабная война заставили украинцев надолго забыть об экранном экшене, ведь хватает и своего.

Но совсем скоро миллионы фанатов увидят долгожданное продолжение истории. Второй сезон сериала может выйти уже в декабре 2024 года! Об этом пишет Digitalspy. В Netflix, тем временем, говорят, премьера запланирована на этот год, но месяц релиза пока не называют.

Сюжет второго сезона строится на том, что участники будут снова рисковать своими жизнями ради денежного выигрыша в размере 45,6 миллиарда вон. Ги Хун отказывается ехать в США и вступает в борьбу.

В сериале сыграют: Ли Джонджэ, Ли Бёнхон, Кон Ю и Ви Ха Джун. А также новые герои: Лим Сиван, Кан Ханыль, Пак Гю Ён, Пак Сонхун.

Игра в кальмара 2 сезон: трейлер

Смотри трейлер ко второму сезону сериала в нашем материале.

Раньше мы рассказывали, когда выйдет фильм Дюна 3.

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.