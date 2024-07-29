Гра в кальмара 2 сезон: трейлер і дата виходу серіалу в Україні

Коли моментами наше життя втрачає яскраві чи гостросюжетні ситуації й повороти, заповнити цю прогалину допомагають серіали. Чимало з нас люблять полоскотати собі нерви трилерами, серіалами й фільмами про виживання.

Надзвичайної популярності не так давно набув серіал Гра в кальмара. Мільйони людей у всьому світі, здавалося, марили ним. Розповідаємо, коли вийде Гра в кальмара 2 сезон, і ділимося трейлером.

Гра в кальмара 2 сезон: дата виходу в Україні

За ці три роки, відколи вийшов перший сезон Гри в кальмара, стільки всього сталося, що здається, ніби цей серіал з іншого життя. Пандемія та повномасштабна війна змусили українців надовго забути про екранний екшн, адже вистачає і свого.

Але зовсім скоро мільйони фанатів побачать довгоочікуване продовження історії. Другий сезон серіалу може вийти вже у грудні 2024! Про це пише Digitalspy. У Netflix тим часом кажуть, прем’єра запланована на цей рік, але місяць релізу поки не називають.

Сюжет другого сезону будується на тому, що учасники знову ризикуватимуть своїми життями заради грошового виграшу в розмірі 45,6 мільярда вон. Гі Хун відмовляється їхати у США, і вступає в боротьбу.

У серіалі зіграють: Лі Чон Че, Лі Бьон Хун, Гонг Ю та Ві Ха Чжун. А також нові герої: Ім Сі Ван, Кан Ха Ниль, Пак Гю Йон, Пак Сон-хун.

Гра в кальмара 2 сезон: трейлер

Дивися трейлер до другого сезону серіалу в нашому матеріалі.

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