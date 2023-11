От гения современности к разочарованию. Путь Илона Маска к успеху, что говорит об Украине и изменения в поведении предпринимателя

Илон Маск — фигура, которая не нуждается в особом представлении. Его жизненный путь является воплощением американской мечты, историей успеха, настойчивости и инновационного мышления. Маск прошел путь от основателя неизвестного стартапа до одного из самых известных предпринимателей и человека, который несколько раз возглавлял список самых богатых людей в мире. Его компании, такие как SpaceX и Tesla стали революционными в космической и автомобильной отраслях соответственно, принося значимые изменения в повседневную жизнь людей и способствуя устойчивому развитию глобальной экономики.

Однако с ростом популярности Маск стал вести себя довольно-таки странно, что отражалось в его отношениях с общественностью и в личной жизни. Его эксцентричное поведение и комментарии в социальных медиа, вызов на бой Марка Цукерберга и неоднозначные твиты, часто вызывали удивление и критику.

Существуют и более личные моменты, например, частые смены партнерш и неординарные имена его детей, что также стало предметом общественного обсуждения. И хотя Илон Маск остается одной из самых ярких фигур современного бизнеса, его действия последние годы продолжают вызывать удивление людей по всей планете.

В этом материале мы предлагаем тебе узнать больше о 52-летнем Илоне Маске: с чего начинал будущий миллиардер, чего достиг, как его компании помогают людям по всему миру и что с ним сейчас происходит.

Илон Маск родился и рос в столице Южно-Африканской Республики — Претории в интернациональной семье с южноафриканским папой и канадской мамой. Его отец, Эррол Маск, был состоятельным электромеханическим инженером, а мать Мэй Маск была моделью и диетологом. Илон вырос рядом со своим братом Кимбалом и сестрой Тоской. Когда Илону было 10 лет, его родители развелись.

После развода парень остался жить с папой, но это решение оказалось ошибочным для него. Уже во взрослом возрасте Маск описывает отца так:

С раннего возраста у Маска проявились таланты к компьютерам и предпринимательству. Так, например, в 10 лет он уже начал осваивать компьютер, а в 12 лет он создал видеоигру Blastar и продал ее за 500 долларов.

В возрасте 17 лет Маск переехал в Канаду, чтобы поступить в колледж. Там он в течение года жил у троюродного брата в Саскачеване, работая на ферме и лесокомбинате. Через год, в 1990 году, он поступил в Университет Квинс в Канаде. Через два года Илон перевелся в Университет Пенсильвании в США, где получил степень бакалавра по физике и экономике.

Илон даже был принят на программу доктора философии по материаловедению в Стэнфордский университет, но через два дня решил покинуть университет, чтобы сосредоточиться на предпринимательстве.

Этот период жизни Илона Маска был важным для формирования его как изобретателя и предпринимателя, положивший начало его будущему успеху в мире технологий и бизнеса.

В 1996 году будущий предприниматель создал свою первую компанию Zip2 вместе со своим братом Кимбалом. Zip2 производила программное обеспечение для компаний. В 1999 году Compaq приобрела Zip2 за 308 миллионов долларов, из которых Илон получил примерно 22 миллиона долларов.

В том же году он стал один из основателей X.com. В 2000 году X.com и Confinity, который имел подразделение PayPal, объединились. Обе компании специализировались на электронных денежных переводах через электронную почту. Хотя основной целью сделки было объединение их платежных систем, этого так и не произошло. Также из-за конфликтов относительно преимуществ X.com над PayPal на которых настаивал Маск, он был уволен с должности советом директоров.

Маск давно был убежден, что для того, чтобы выжить, человечество должно стать мультипланетным видом и мечтал о полете на Марс. Тогда он отправился в Россию с целью приобрести ракету.

Его первые две ракеты были Falcon 1 и Falcon 9, которые впервые были запущены в 2006 и 2010 годах соответственно. Они были разработаны таким образом, чтобы стоить намного дешевле, чем конкурирующие ракеты.

В 2018 году SpaceX запустила в космос новую ракету Falcon Heavy на борту с электрокаром Tesla. Сейчас машина находится в космосе уже более пяти лет.

В то же время в космос были запущены первые прототипы низкоорбитальных спутников Starlink, которые созданы с целью обеспечения спутникового доступа к интернету.

Теперь перейдем к еще одной известной компании, главой которой является Илон Маск — Tesla Inc. Вообще, она была создана в 2003 году предпринимателями Мартином Эберхардом и Марком Тарпеннингом.

Но при чем здесь Маск? Илон всегда выступал за охрану окружающей среды и эффективное использование электроэнергии. Разработка электромобилей стала для него важным шагом в направлении к более чистой окружающей среде и безопасным дорогам. Собственно, он в 2004 году стал главным акционером компании и присоединился к совету директоров Tesla как председатель.

После серии конфликтов в 2007 году и финансового кризиса 2007-2008 годов Эберхард был изгнан из фирмы. В результате Маск взял на себя руководство компанией в качестве генерального директора и архитектора продукта в 2008 году.

Кроме самых известных SpaceX и Tesla, миллиардер руководит еще такими компаниями как The Boring Company, что в переводе с английского — Скучная компания и Neuralink. Первая была основана в 2016 году и специализируется на инфраструктуре и инженерии, в частности на создании туннельных систем для уменьшения городских транспортных проблем.

Что касается Neuralink, это нейротехнологическая компания, совладельцем которой стал Маском в июле 2016 года. Она сосредоточена на создании связи между человеческим мозгом и компьютерами.

Отношения Илона Маска с Украиной довольно сложные и непредсказуемые. С одной стороны миллиардер передал нашей стране более 42 000 Starlink. Об этом сообщил в сентябре 2023 года Михаил Федоров на IT Arena, сообщает издание Forbes.

Также 26 февраля Федоров призвал Маска предоставить Украине Starlink для обеспечения доступа граждан к Интернету. На что тот на следующий день сообщил об отправке первой партии терминалов и предоставил доступ к связи. Таким образом в Украину первые Starlink прибыли уже 28 февраля.

Но уже в октябре прошлого года риторика миллиардера кардинально изменилась. Тогда он начал говорить о необходимости переговоров с РФ, мирном плане и распространять пророссийские нарративы.

Кроме того, в октябре 2022 года SpaceX заявила, что больше не может оплачивать Starlink для Украины. Тогда бизнесмен отметил в Х (ранее Twitter), что расходы SpaceX на обеспечение связи для Украины достигли $80 млн и могут превысить $100 млн до конца года.

Еще один скандал, связанный с Маском произошел после того, как он опубликовал мем, высмеивающий просьбу президента Украины о военной помощи, что вызвало негативную реакцию в сообществе.

Однако самым большим скандалом с предпринимателем произошел из-за того, что миллиардер сорвал спецоперацию украинских спецслужб в Крыму в прошлом году. Об этом стало известно в сентябре 2023 года благодаря биографической книге об Илоне Маске, написанной Уолтером Айзексоном.

На это Илон Маск ответил, что ни он, ни кто-либо другой в компании SpaceX не обещал покрытия над Крымом. И добавил, что условия обслуживания четко запрещают использовать Starlink для наступательных военных действий.

Much appreciated, Walter.



The onus is meaningfully different if I refused to act upon a request from Ukraine vs. made a deliberate change to Starlink to thwart Ukraine.



At no point did I or anyone at SpaceX promise coverage over Crimea.



Moreover, our terms of service clearly… https://t.co/jmNtScM5LY