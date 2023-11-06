От гения современности к разочарованию. Путь Илона Маска к успеху, что говорит об Украине и изменения в поведении предпринимателя

Илон Маск — фигура, которая не нуждается в особом представлении. Его жизненный путь является воплощением американской мечты, историей успеха, настойчивости и инновационного мышления. Маск прошел путь от основателя неизвестного стартапа до одного из самых известных предпринимателей и человека, который несколько раз возглавлял список самых богатых людей в мире. Его компании, такие как SpaceX и Tesla стали революционными в космической и автомобильной отраслях соответственно, принося значимые изменения в повседневную жизнь людей и способствуя устойчивому развитию глобальной экономики.

Однако с ростом популярности Маск стал вести себя довольно-таки странно, что отражалось в его отношениях с общественностью и в личной жизни. Его эксцентричное поведение и комментарии в социальных медиа, вызов на бой Марка Цукерберга и неоднозначные твиты, часто вызывали удивление и критику.

Существуют и более личные моменты, например, частые смены партнерш и неординарные имена его детей, что также стало предметом общественного обсуждения. И хотя Илон Маск остается одной из самых ярких фигур современного бизнеса, его действия последние годы продолжают вызывать удивление людей по всей планете.

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В этом материале мы предлагаем тебе узнать больше о 52-летнем Илоне Маске: с чего начинал будущий миллиардер, чего достиг, как его компании помогают людям по всему миру и что с ним сейчас происходит.

Ранние годы будущего миллиардера

Илон Маск родился и рос в столице Южно-Африканской Республики — Претории в интернациональной семье с южноафриканским папой и канадской мамой. Его отец, Эррол Маск, был состоятельным электромеханическим инженером, а мать Мэй Маск была моделью и диетологом. Илон вырос рядом со своим братом Кимбалом и сестрой Тоской. Когда Илону было 10 лет, его родители развелись.

После развода парень остался жить с папой, но это решение оказалось ошибочным для него. Уже во взрослом возрасте Маск описывает отца так:

Он хорош в сфере, чтобы делать жизнь ужасной. Он может взять ситуацию — и, какой бы хорошей она ни была, сделать ее плохой. Он несчастен. Я не знаю, как кто-то может стать таким, как он.

С раннего возраста у Маска проявились таланты к компьютерам и предпринимательству. Так, например, в 10 лет он уже начал осваивать компьютер, а в 12 лет он создал видеоигру Blastar и продал ее за 500 долларов.

В возрасте 17 лет Маск переехал в Канаду, чтобы поступить в колледж. Там он в течение года жил у троюродного брата в Саскачеване, работая на ферме и лесокомбинате. Через год, в 1990 году, он поступил в Университет Квинс в Канаде. Через два года Илон перевелся в Университет Пенсильвании в США, где получил степень бакалавра по физике и экономике.

Илон даже был принят на программу доктора философии по материаловедению в Стэнфордский университет, но через два дня решил покинуть университет, чтобы сосредоточиться на предпринимательстве.

Этот период жизни Илона Маска был важным для формирования его как изобретателя и предпринимателя, положивший начало его будущему успеху в мире технологий и бизнеса.

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Первые шаги Маска как бизнесмена

В 1996 году будущий предприниматель создал свою первую компанию Zip2 вместе со своим братом Кимбалом. Zip2 производила программное обеспечение для компаний. В 1999 году Compaq приобрела Zip2 за 308 миллионов долларов, из которых Илон получил примерно 22 миллиона долларов.

В том же году он стал один из основателей X.com. В 2000 году X.com и Confinity, который имел подразделение PayPal, объединились. Обе компании специализировались на электронных денежных переводах через электронную почту. Хотя основной целью сделки было объединение их платежных систем, этого так и не произошло. Также из-за конфликтов относительно преимуществ X.com над PayPal на которых настаивал Маск, он был уволен с должности советом директоров.

В 2002 году eBay приобрела PayPal за 1,5 миллиарда долларов, из чего Маск получил 180 миллионов долларов, имея 11,7% акций на тот момент.

Создание SpaceX и Tesla

SpaceX

Маск давно был убежден, что для того, чтобы выжить, человечество должно стать мультипланетным видом и мечтал о полете на Марс. Тогда он отправился в Россию с целью приобрести ракету.

Однако он был недоволен ценами на ракетные установки. Поэтому Маск начал изучать отрасль ракетостроения и в 2002 году он основал компанию Space Exploration Technologies (SpaceX), чтобы создавать более доступные по стоимости ракеты.

Его первые две ракеты были Falcon 1 и Falcon 9, которые впервые были запущены в 2006 и 2010 годах соответственно. Они были разработаны таким образом, чтобы стоить намного дешевле, чем конкурирующие ракеты.

В 2018 году SpaceX запустила в космос новую ракету Falcon Heavy на борту с электрокаром Tesla. Сейчас машина находится в космосе уже более пяти лет.

В то же время в космос были запущены первые прототипы низкоорбитальных спутников Starlink, которые созданы с целью обеспечения спутникового доступа к интернету.

Tesla Inc

Теперь перейдем к еще одной известной компании, главой которой является Илон Маск — Tesla Inc. Вообще, она была создана в 2003 году предпринимателями Мартином Эберхардом и Марком Тарпеннингом.

Но при чем здесь Маск? Илон всегда выступал за охрану окружающей среды и эффективное использование электроэнергии. Разработка электромобилей стала для него важным шагом в направлении к более чистой окружающей среде и безопасным дорогам. Собственно, он в 2004 году стал главным акционером компании и присоединился к совету директоров Tesla как председатель.

После серии конфликтов в 2007 году и финансового кризиса 2007-2008 годов Эберхард был изгнан из фирмы. В результате Маск взял на себя руководство компанией в качестве генерального директора и архитектора продукта в 2008 году.

Другие компании и проекты Маска

Кроме самых известных SpaceX и Tesla, миллиардер руководит еще такими компаниями как The Boring Company, что в переводе с английского — Скучная компания и Neuralink. Первая была основана в 2016 году и специализируется на инфраструктуре и инженерии, в частности на создании туннельных систем для уменьшения городских транспортных проблем.

Что касается Neuralink, это нейротехнологическая компания, совладельцем которой стал Маском в июле 2016 года. Она сосредоточена на создании связи между человеческим мозгом и компьютерами.

Илон Маск про Украину

Отношения Илона Маска с Украиной довольно сложные и непредсказуемые. С одной стороны миллиардер передал нашей стране более 42 000 Starlink. Об этом сообщил в сентябре 2023 года Михаил Федоров на IT Arena, сообщает издание Forbes.

Также 26 февраля Федоров призвал Маска предоставить Украине Starlink для обеспечения доступа граждан к Интернету. На что тот на следующий день сообщил об отправке первой партии терминалов и предоставил доступ к связи. Таким образом в Украину первые Starlink прибыли уже 28 февраля.

Впоследствии поставки терминалов стали регулярными, а сам Илон Маск призвал Украину держаться сильной.

Но уже в октябре прошлого года риторика миллиардера кардинально изменилась. Тогда он начал говорить о необходимости переговоров с РФ, мирном плане и распространять пророссийские нарративы.

Кроме того, в октябре 2022 года SpaceX заявила, что больше не может оплачивать Starlink для Украины. Тогда бизнесмен отметил в Х (ранее Twitter), что расходы SpaceX на обеспечение связи для Украины достигли $80 млн и могут превысить $100 млн до конца года.

Еще один скандал, связанный с Маском произошел после того, как он опубликовал мем, высмеивающий просьбу президента Украины о военной помощи, что вызвало негативную реакцию в сообществе.

Однако самым большим скандалом с предпринимателем произошел из-за того, что миллиардер сорвал спецоперацию украинских спецслужб в Крыму в прошлом году. Об этом стало известно в сентябре 2023 года благодаря биографической книге об Илоне Маске, написанной Уолтером Айзексоном.

Там указано, что во время планируемой атаки украинских надводных дронов на российский флот в Крыму, Маск, похоже, намеренно отключил спутниковую связь над регионом, опасаясь возможности острого обострения военных действий.

На это Илон Маск ответил, что ни он, ни кто-либо другой в компании SpaceX не обещал покрытия над Крымом. И добавил, что условия обслуживания четко запрещают использовать Starlink для наступательных военных действий.

Much appreciated, Walter.



The onus is meaningfully different if I refused to act upon a request from Ukraine vs. made a deliberate change to Starlink to thwart Ukraine.



At no point did I or anyone at SpaceX promise coverage over Crimea.



Moreover, our terms of service clearly… https://t.co/jmNtScM5LY — Elon Musk (@elonmusk) September 9, 2023

Как изменился Илон Маск за последние годы

Покупка Twitter

В октябре 2022 года миллиардер Илон Макс сообщил, что купил за 44 миллиарда долларов США Twitter — социальную сеть, в которой пользователи могут публиковать сообщения до 280 символов.

За данными The Washington Post, количество людей, которые активно пишут в Twitter, упало более чем на 30 процентов, а компания, которую предприниматель переименовал в X, теряет рекламодателей и доходы.

В целом статистика социальной сети за год ухудшилась. Согласно данным Similarweb, люди теперь посещают сайт реже. За прошлый год посещаемость X упала на 14 процентов, несмотря на то, что платформа стоит рядом в рейтинге с Facebook, Instagram и Snapchat как сайт, который американцы посещают чаще всего.

Дети Илона Маска

Предпринимателя справедливо можно назвать многодетным отцом, ведь он имеет десять детей от трех разных женщин. И некоторые из них имеют довольно странные имена. Об этом поговорим далее.

Шесть детей он имеет от первой жены канадской писательницы Жюстин Уилсон. Но их первенец Невада умер на десятой неделе жизни.

Вторая жена Маска певица Граймз родила в браке с миллиардером троих детей. В 2018 году у пары родился сын по имени X Æ A-12, которого впоследствии переименовали в X Æ A-II, поскольку по законам штата Калифорния, в свидетельстве не может быть цифр. Само имя читается как Экс-Эш-Эй-Твелв, а ребенок имеет прозвище Х.

Несмотря на развод со второй женой, у пары родилась вторая дочь с именем Экса Дарк Сидеель и прозвищем Y.

Также известно, что от Граймз у Маска родилась третья. Пол неизвестен, но есть догадки, что ребенка назвали Техно Механикус или сокращенно Тау.

После завершения отношений с Граймз, известно, что Илон Маск стал отцом близнецов, мамой которых является 36-летняя Шивон Зилис, сотрудница компании Neuralink.

Илон Макс против Марка Цукерберга

Споры между двумя миллиардерами начались еще в 2016 году после неудачного запуска SpaceX, который уничтожил спутник Facebook. Тогда об этом написал Марк Цукерберг. С тех пор они имели несколько публичных споров по разным поводам, например, об искусственном интеллекте в 2017 году или о том, что Маск в 2018 году удалил страницы Tesla и SpaceX с Facebook.

В 2023 году их отношения все больше обострились, особенно после того, как Маск купил Twitter и Цукерберг запустил Threads, приложение, которое стало главным конкурентом Twitter.

После этого Илон Маск и Марк Цукерберг начали подкалывать друг друга в различных социальных сетях. Это привело к тому, что Маск вызвал на бой Цукерберга в октагоне — клетке для проведения ММА боев в Лас-Вегасе. Глава Meta согласился на бой и предложил провести его 26 августа 2023 года. Однако от Маска ответа относительно этой даты не было.

В то же время, глава Tesla и SpaceX предложил провести бой на личном бойцовском ринге Цукерберга 14 августа. Но на это Цукерберг публично заявил, что пора двигаться дальше.

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