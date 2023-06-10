Чипирование мозга: новое будущее или древний миф? Как именно Илон Маск хочет развивать эту технологию

Мир не стоит на одном месте, а технологии, тем более. Поэтому, если раньше слово “чипирование” ассоциировалось с электронными устройствами или машинами, то современные исследования уже могут в будущем добавить в этот список и людей.

Все потому, что компания Илона Маска Neuralink, занимающаяся разработкой мозговых имплантов, недавно достигла важного шага в своем развитии. Управление по продовольствию и медикаментам США (FDA) позволило проводить испытания по изобретению на людях. Об этом сообщила компания в Twitter.

Liga.Tech разобралась со специализацией Neuralink и возможными результатами компании в будущем для медицины и науки при успехе их начинания.

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Чем занимается Neuralink?

Все исследования компании направлены на разработку двух продуктов: самого чипа и специальной работы, которая будет имплантировать чипы пациентам в автоматическом режиме.

Однако Управление по продовольствию и медикаментам США (FDA) сначала отклоняло заявку Neuralink на начало испытаний на людях из-за того, что все испытуемые животные не выживали после имплантации чипа, а также из-за сомнения о том, можно ли удалить устройство без повреждения мозговой ткани.

Илон Маск и команда инженеров основали компанию Neuralink в 2016 году, но окончательно о ней стало известно в июле 2019 года. Это произошло после онлайн презентации, на которой команда рассказала о своем прогрессе и планах.

Чипирование мозга

Устройство размером примерно с монету будет вживляться в череп пациента и “подключаться” к его мозгу через ряд проводов, каждый из которых в 20 раз тоньше человеческого волоса. Каждая такая проволока будет оснащена электродами, чтобы стимулировать мозг.

Простыми словами, основным компонентом человеческой нервной системы являются нейроны, которые между собой соединены с помощью промежутков — синапсов. Мозговая активность происходит не только во время какого-то действия, но и когда человек о нем просто думает. То есть Neuralink должен измерять эту активность и преобразовывать ее в действие на устройстве, подключенном к чипу.

По предположениям исследований такой чип предоставит парализованным людям возможность управлять электронными устройствами: компьютерами, смартфонами и другими гаджетами силой мысли.

Также это открывает новые возможности коммуникации для людей, которые лишены вербального общения или не могут пользоваться гаджетами из-за определенных проблем.

Будущие исследования

В команде Neuralink считают, что потом их чип сможет несколько больше, а именно восстанавливать нейронную активность внутри всего тела. Это позволит людям с травмами спинного мозга снова двигать конечностями, слепым – видеть.

Изобретение команды Илона Маска можно совместить с экзоскелетами или бионическими протезами, что значительно упростит жизнь людям с увечьями или серьезными травмами.

Сам Илон Маск описывает его как фитнес браслет со всеми необходимыми сенсорами в вашей голове.

К тому же “нейралинк” может помочь с лечением ряда неврологических заболеваний, например, болезни Альцгеймера, синдрома Паркинсона, эпилепсии или биполярных расстройств.

Технология может быть полезна и для полностью здоровых людей. Чип может использоваться для улучшения когнитивных способностей: памяти, концентрации и внимания.

Работы и искусственный интеллект, похоже, могут все. Они работают на заводах, анализируют и ищут недостатки в программах. Вікна рассказывали, какие профессии может заменить искусственный интеллект в будущем, а кому не стоит переживать.