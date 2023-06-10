Чипування мозку: нове майбутнє чи давній міф? Як саме Ілон Маск хоче розвивати цю технологію

Світ не стоїть на одному місці, а технології тим більше. Тому якщо раніше слово “чипування” асоціювалось з електронними пристроями чи машинами, то сучасні дослідження вже можуть в майбутньому додати до цього переліку і людей.

Все через те, що компанія Ілона Маска Neuralink, яка займається розробкою мозкових імплантів, нещодавно досягла важливого кроку у своєму розвитку. Управління з продовольства і медикаментів США (FDA) дозволило проводити випробування винаходу на людях. Про це повідомила компанія в Twitter.

Liga.Tech розібралась зі спеціалізацією Neuralink та можливими результатами компанії в майбутньому для медицини й науки у разі успіху їх починання.

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Чим займається Neuralink?

Усі дослідження компанії направлені на розробку двох продуктів: самого чипа та спеціального робота, який буде імплантувати чипи пацієнтам в автоматичному режимі.

Проте Управління з продовольства і медикаментів США (FDA) спершу відхиляло заявку Neuralink на початок випробувань на людях, через те, що всі піддослідні тварини не виживали після імплантації чипа, а також через сумнів про те, чи можна видалити пристрій без пошкодження мозкової тканини.

Ілон Маск та команда інженерів заснували компанію Neuralink у 2016 році, але остаточно про неї стало відомо в липні 2019 року. Це сталося після онлайн-презентації, на якій команда розповіла про свій прогрес і плани.

Чипування мозку

Пристрій розміром приблизно з монету буде вживлюватись до черепа пацієнта та “під’єднуватись” до його мозку через низку дротів, кожен з яких у 20 разів тонше за людську волосину. Кожен такий дріт буде оснащений електродами, щоб стимулювати мозок.

Простими словами, то основним компонентом людської нервової системи є нейрони, які між собою з’єднані за допомогою проміжків — синапсів. Натомість мозкова активність відбувається не тільки під час якоїсь дії, але й коли людина про неї просто думає.

Тобто Neuralink має вимірювати цю активність й перетворювати її в дію на пристрої, підключеному до чипа.

За припущеннями досліджень такий чип надасть паралізованим людям можливість керувати електронними пристроями: комп’ютерами, смартфонами та іншими гаджетами силою думки.

Так само це відкриває нові можливості комунікації для людей, які позбавлені вербального спілкування чи не можуть користуватись гаджетами через певні проблеми.

Майбутні дослідження

У команді Neuralink вважають, що потім їхній чип зможе дещо більше, а саме відновлювати нейронну активність всередині всього тіла. Це дозволить людям з травмами спинного мозку знову рухати кінцівками, незрячим – бачити.

Винахід команди Ілона Маска можна поєднати з екзоскелетами чи біонічними протезами, що значно спростить життя людям з каліцтвами чи серйозними травмами.

Сам Ілон Маск описує його як, фітнес-браслет з усіма необхідними сенсорами у вашій голові.

До того ж “нейралінк” може допомогти з лікуванням низки неврологічних захворювань, на приклад, хвороби Альцгеймера, синдрому Паркінсона, епілепсії чи біполярних розладів.

Технологія може бути корисною і для повністю здорових людей. Чип може використовуватись для покращення когнітивних здібностей: пам’яті, концентрації уваги.

Роботи та штучний інтелект, здається, можуть все. Вони працюють на заводах, роблять аналіз та шукають недоліки в програмах. Вікна розповідали, які професії може замінити штучний інтелект у майбутньому, а кому не варто перейматись.