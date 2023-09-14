Украинские разработки меняют мир! Что известно о бионических руках, новых антибиотиках и перчатках для перевода

Украинские изобретения и стартапы каждый день удивляют весь мир. Полномасштабная война открыла новые направления и потребности, под которые адаптируются и изобретения. Читай в нашем материале о бионической руке, антибиотике и перчатке для распознавания и перевода языка жестов, изобретенные украинцами.

Украинские изобретения меняют мир: бионические руки, антибиотики и перчатки распознавания

Детальнее об украинских разработках рассказали в программе Утро в Большом Городе. Антибиотик Батумин, изобретенный украинскими учеными из института микробиологии и вирусологии НАН Украины, работает против стафилококков.

Его разрабатывали более 30 лет. Антибиотик представили в 2005 году, химическому составу не было аналогов в мире. Спектр действия распространяется на все виды стафилококков. Изобретение было запатентовано и продано в Бельгию.

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Теперь антибиотик-мазь, которую изобрели украинцы, продает бельгийская фармацевтическая компания.

Украинскую бионическую руку признали лучшей разработкой в 2022 году по версии журнала Time. Действие протеза основывается на основе искусственного интеллекта. Особенностью протеза есть способность учиться через ИИ. Датчики фиксируют и обрабатывают мышечную активность и мозговые импульсы.

Изделие устанавливали украинцам, которые потеряли конечности во время полномасштабной войны. Разработчики останавливаться не планируют.

Еще одним невероятным изобретением является перчатка для перевода с языка жестов. Она все еще на уровне разработки, но в 2012 году ее слава была безумной. Перчатка способна переводить язык жестов на текст или звук.

Ее придумали студенты из Донецка. Назвали стартап Enable talk. Человек, который общается на языке жестов, надевает перчатку и подключает ее к телефону. Датчики и сенсоры улавливают жесты и переводят их в текст или звук.

На момент разработки аналогов изделия не было. Журнал Time отмечал перчатку как важную и перспективную. На сегодня есть несколько иностранных аналогов.

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