Lifestyle

Первый дом, напечатанный на 3D-принтере! Что известно о строительстве инновационного жилья в Киевской области

Полина Спасенко, журналист программы Викна-новости 11 сентября 2023, 07:00
Будинок надрукований на 3D-принтері на Київщині: що відомо

Больше видео
0:04:26
безкоштовні пластичні операції
Восстановить красоту и собственную жизнь: как делают бесплатные пластические операции пострадавшим от войны
0:03:38
Киберодежда для ВСУ
Работает швейная рота! Вот кто создает киберодежду для ВСУ
0:03:14
протез
Шаг к полноценной жизни: как в Днепре изготавливают протезы за день
0:04:12
Як проінвестувати виробництво дронів в Україні: чому це вигідно
Разрабатывают даже бомбардировщики! Как проинвестировать производство дронов и почему это выгодно
Смотреть больше

Последние видео
0:05:59
Будинок надрукований на 3D-принтері на Київщині: що відомо

Первый дом, напечатанный на 3D-принтере! Что известно о строительстве инновационного жилья в Киевской области
0:04:26
безкоштовні пластичні операції
Восстановить красоту и собственную жизнь: как делают бесплатные пластические операции пострадавшим от войны
0:12:00
відновлення Маріуполя
Без Азовстали и с фокусом на человеке: каким будет восстановление Мариуполя
0:04:28
Ніл Чен: історія американського хірурга, який рятує українських військових
Лечит самые сложные ранения и договаривается, чтобы это было бесплатно: как хирург из Бостона спасает украинских военных
0:03:38
Киберодежда для ВСУ
Работает швейная рота! Вот кто создает киберодежду для ВСУ
0:02:48
День танкіста 2022 - що це за свято, коли відзначають в Україні
Те, кто всегда идут впереди — в День танкиста украинские воины показали профессиональную работу на поле боя
0:02:45
Дніпровські підприємці
Главная цель — максимально помочь ребятам: мужчина перепрофилировал бизнес в поддержку ВСУ и брата-бойца
0:03:14
протез
Шаг к полноценной жизни: как в Днепре изготавливают протезы за день
0:09:08
Пише листи батьку, який загинув: трагічна історія 13-річної Аріни
Детский дневник боли. Трагичная история 13-летней Арины, которая видела смерть папы
0:04:12
Як проінвестувати виробництво дронів в Україні: чому це вигідно
Разрабатывают даже бомбардировщики! Как проинвестировать производство дронов и почему это выгодно
Больше видео
безкоштовні пластичні операції
Читать дальше
Восстановить красоту и собственную жизнь: как делают бесплатные пластические операции пострадавшим от войны

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь