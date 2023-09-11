Первый дом, напечатанный на 3D-принтере! Что известно о строительстве инновационного жилья в Киевской области

В Киевской области строят первый в Украине дом, напечатанный на 3D-принтере. Для того чтобы создать бетонную коробку, понадобилось всего десять дней.

В доме будет жить семья, дважды пережившая горе. Впервые, когда в начале полномасштабного вторжения россияне уничтожили их дом в Ирпене. Второй раз, когда под Бахмутом, защищая страну, погиб их отец. Семью разыскали благотворители, чтобы помочь.

Сестры Алина и Анна вспоминают, как прятались в погребе вместе с отцом от российских военных. После того как им удалось эвакуироваться, отец девушек Ярослав вступил в терроборону. После освобождения Ирпеня стал в ряды Вооруженных Сил. О том, что он погиб под Бахмутом, супруге Наталии рассказали его собратья.

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Строительство нового дома с 3D-принтером

Восстановить дом, который когда-то построил Ярослав, не было шансов. Наталия говорит, что новый дом не похож на старый. Тот был двухэтажный и меньший по размерам.

3D-принтер на рассвете слой за слоем возводит стены дома. Из классических технологий используют монолитную плиту, монолитно-железобетонный каркас, кровлю, утепление в фундаменте. Материал для печати 3D-принтера — специально разработанная бетонная смесь. Оборудование — полностью украинская разработка.

Одна комната будет также играть роль безопасности. В ней уменьшено окно и она из монолита.

Несмотря на войну, в Украине продолжают строить многоэтажки. Ранее мы рассказывали, какова ситуация с недвижимостью во время войны.

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