Lifestyle

Перший будинок, надрукований на 3D-принтері! Що відомо про будування інноваційного дому на Київщині

Поліна Спасенко, журналістка програми Вікна-новини 11 Вересня 2023, 07:00
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