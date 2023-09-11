Перший будинок, надрукований на 3D-принтері! Що відомо про будування інноваційного дому на Київщині

На Київщині зводять перший в Україні будинок, видрукований на 3D-принтері. На те, щоб створити бетонну коробку, знадобилося усього десять днів.

Житиме у будинку сім’я, яка двічі пережила горе. Вперше, коли на самому початку повномасштабного вторгнення росіяни знищили їхній дім в Ірпені. Вдруге, коли під Бахмутом, захищаючи країну, загинув їхній батько. Родину розшукали благодійники, щоб допомогти.

Сестри Аліна та Анна згадують, як ховалися у погребі разом з батьком від російських військових. Після того, як їм вдалося евакуюватися, батько дівчат Ярослав вступив до тероборони. Після звільнення Ірпеня став до лав Збройних Сил. Про те, що чоловік загинув під Бахмутом, дружині Наталі розповіли його побратими.

Зараз також дивляться

Побудова нового дому з 3D-принтером

Відновити дім, який Ярослав колись збудував, не було шансів. Наталя каже, що новий будинок не схожий на старий. Той був двоповерховий та менший за розмірами.

3D-принтер зі світанку шар за шаром зводить стіни будинку. З класичних технологій використовують монолітну плиту, монолітний-залізобетонний каркас, покрівля, утеплення у фундаменті. Матеріал для друку 3D-принтера — спеціально розроблена бетонна суміш. Обладнання — повністю українська розробка.

Одна кімната буде також відігравати безпекову роль. У ній зменшене вікно та вона з моноліту.

Попри війну, в Україні продовжують будувати багатоповерхівки. Раніше ми розповідали, яка ситуація з нерухомістю під час війни.

А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.

Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.