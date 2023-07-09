Новые ЖК, несмотря на войну! О недвижимости, рисках застройщиков и спросе на жилье в Украине

Попри війну в Україні, поступово відновлюється будівництво. Найбільші темпи зведення нових ЖК — на Заході, але й там відчувають чималу проблему з кадрами та здорожчанням будматеріалів. Намагаються вийти на довоєнні показники й у Києві. Але поки що добудовують проекти, які стартували ще до повномасштабної війни.

На Закарпатті з початком повномасштабної війни темпи будівництва житла відчутно зросли. В Ужгороді чи не у кожному мікрорайоні зводять нові багатоповерхівки. Наприклад, один з ЖК у спальному районі міста — на 700 квартир. Там є як компактні однокімнатні, так і елітні пентхауси. Усього — 12 під’їздів. Шість уже здано в експлуатацію.

Закарпатські будівельні компанії нині завершують проекти, розпочаті ще до великої війни, та реалізують нові. Велика проблема — брак кадрів, більшість фахівців пішли на фронт.

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Ще один виклик — ускладнена логістика. Будматеріали здорожчали. Подекуди — вдвічі. Доводиться везти все з Європи з чималою націнкою.

Загалом у столиці зараз відновлено майже 90% будівництв житла. Зовсім інша ситуація у багатостраждальному Харкові.

Харків постійно обстрілюють, тому будівельники тут частіше відновлюють знищене росіянами. Та, як не дивно, зводять і нове житло. Щоправда, темпи впали уп’ятеро.

Зацікавленість людей у житлі, яке є зараз на первинному ринку, за інформацією наших аналітиків, відновилася на половину. Все залежить від успішності контрнаступу України і того, чи люди зможуть відчувати себе безпечно.

Про це розповідає виконавчий директор конфедерації будівельників України Олександр Червак.

За інформацією конфедерації будівельників, 70% українських забудовників вже повернулися до роботи. Зараз компанії націлені на розробку майбутніх проектів та чекають на підтримку держави.

Багато надій на програму єОселя та новий закон про компенсацію збитків знищеного житла. Ці два фактори мають пожвавити попит на ринку й допомогти відродити галузь.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, як росіяни платитимуть за збитки в Україні.

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