Українські розробки змінюють світ! Що відомо про біонічні руки, нові антибіотики та розпізнавальні рукавички

Українські винаходи та стартапи чи не щодня дивують увесь світ. Повномасштабна війна відкрила нові напрями та потреби, під які адаптуються і винаходи. Читай у нашому матеріалі про біонічну руку, антибіотик і рукавичку для розпізнавання та перекладу мови жестів, винайдені українцями.

Українські винаходи, які змінюють світ: біонічні руки, антибіотики та розпізнавальні рукавички

Детальніше про українські розробки розповіли у програмі Ранок у Великому Місті. Антибіотик Батумін, винайдений українськими вченими з інституту мікробіології та вірусології НАН України, працює проти стафілококів.

Його розробляли понад 30 років. Антибіотик представили у 2005 році, хімічному складу не було аналогів у світі. Спектр дії розповсюджується на всі види стафілококів. Винахід був запатентований та проданий у Бельгію.

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Тепер антибіотик-мазь, яку винайшли українці, продає бельгійська фармацевтична компанія.

А українську біонічну руку визнали найкращою розробкою у 2022 році за версією журналу Time. Дія протеза ґрунтується на базі штучного інтелекту. Особливістю протеза є здатність навчатися через ШІ. Датчики фіксують та обробляють м’язову активність і мозкові імпульси.

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Ще одним неймовірним винаходом є рукавичка для перекладу з мови жестів. Вона усе ще на рівні розробки, але у 2012 році її слава була шаленою. Рукавичка здатна перекладати мову жестів на текст чи звук.

Її вигадали студенти з Донецька. Назвали стартап Enable talk. Людина, яка спілкується мовою жестів, одягає рукавичку та підключає його до телефона. Датчики та сенсори вловлюють жести та перекладають їх на текст чи звук.

На момент розробки аналогів виробу не було. Журнал Time відзначав рукавичку як важливу та перспективну. На сьогодні є кілька іноземних аналогів.

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