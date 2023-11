Від генія сучасності до розчарування. Шлях Ілона Маска до успіху, що каже про Україну та зміни у поведінці підприємця

Ілон Маск — постать, яка не потребує особливого представлення. Його життєвий шлях є втіленням американської мрії, історією успіху, наполегливості та інноваційного мислення. Маск пройшов шлях від засновника невідомого стартапу до одного з найвідоміших підприємців та людини, що декілька разів очолювала список найбагатших людей у світі. Його компанії, такі як SpaceX та Tesla, стали революційними у космічній та автомобільній галузях відповідно, приносячи значущі зміни в повсякденне життя людей та сприяючи сталому розвитку глобальної економіки.

Однак зі зростанням популярності Маск став поводитися доволі-таки дивно, що відображалося у його відносинах з громадськістю та в особистому житті. Його ексцентричні поведінка та коментарі в соціальних медіа, виклик на бій Марка Цукерберга та неоднозначні твіти часто викликали здивування та критику.

Існують і більш особисті моменти, приміром, часті зміни партнерок та неординарні імена його дітей, які також стали предметом суспільного обговорення. І хоча Ілон Маск залишається однією з найяскравіших постатей сучасного бізнесу, його дії останні роки продовжують викликати подив у людей по усій планеті.

У цьому матеріалі ми пропонуємо тобі дізнатися більше про 52-річного Ілона Маска: з чого починав майбутній мільярдер, чого досяг, як його компанії допомагають людям по всьому світу та що з ним нині відбувається.

Ілон Маск народився та зростав у столиці Південно-Африканської Республіки — Преторії в інтернаціональній сім’ї з південноафриканським татом і канадською мамою. Його батько, Еррол Маск, був заможним електромеханічним інженером, а мати, Мей Маск, моделлю та дієтологом​​. Ілон виріс поруч зі своїм братом Кімбалом та сестрою Тоскою. Коли Ілону було 10 років, його батьки розлучилися.

Після розлучення хлопець залишився жити із татом, але це рішення виявилося помилковим для нього. Вже у дорослому віці Маск описує батька так:

Від раннього віку в Маска проявилися таланти до комп’ютерів та підприємництва. Так, приміром, у 10 років він вже почав освоювати комп’ютер, а у 12 створив відеогру Blastar та продав її за 500 доларів​​.

У віці 17 років Маск переїхав до Канади, щоб вступити до коледжу. Там він протягом року жив у троюрідного брата в Саскачевані, працюючи на фермі та лісокомбінаті. Через рік, у 1990 році, він вступив до Університету Квінз у Канаді. Через два роки Ілон перевівся до Університету Пенсильванії у США, де отримав бакалаврські ступені з фізики та економіки.

Ілон навіть був прийнятий на програму доктора філософії з матеріалознавства у Стенфордський університет, але через два дні вирішив покинути університет, щоб зосередитися на підприємництві​.

Цей період життя Ілона Маска був важливим для формування його як винахідника та підприємця, що поклав початок його майбутньому успіху у світі технологій та бізнесу.

У 1996 році майбутній підприємець створив свою першу компанію Zip2 разом із своїм братом Кімбалом. Zip2 виготовляла програмне забезпечення для компаній. У 1999 році Compaq придбала Zip2 за 308 мільйонів доларів, з яких Ілон отримав приблизно 22 мільйони доларів.

Того ж року він став одним із засновників X.com. У 2000 році X.com та Confinity, який мав підрозділ PayPal, об’єдналися. Обидві компанії спеціалізувалися на електронних грошових переказах через електронну пошту. Хоча основною метою угоди було об’єднання їхніх платіжних систем, цього так і не відбулося. Також через конфлікти щодо переваг X.com над PayPal, на яких наголошував Маск, він був звільнений з посади радою директорів.

Маск давно був переконаний: для того, щоб вижити, людство має стати мультипланетним видом і мріяв про політ на Марс. Тоді він вирушив до Росії з метою придбати ракету.

Його перші дві ракети були Falcon 1 Falcon 9, які вперше були запущені у 2006 та 2010 роках відповідно. Вони були розроблені у такий спосіб, щоб коштувати набагато дешевше, ніж конкуруючі ракети.

У 2018 році SpaceX запустила у космос нову ракету Falcon Heavy на борту з електрокаром Tesla. Нині машина перебуває у космосі вже більше ніж п’ять років.

В той самий час у космос були запущені перші прототипи низькоорбітальних супутників Starlink, які створені з метою забезпечення супутникового доступу до інтернету.

Тепер перейдімо до ще однієї відомої компанії, очільником якої є Ілон Маск — Tesla Inc. Узагалі, вона була створена у 2003 році підприємцями Мартіном Еберхардом та Марком Тарпеннінгом.

Але до чого тут Маск? Ілон завжди виступав за охорону довкілля та ефективне використання електроенергії. Розробка електромобілів стала для нього важливим кроком у напрямі до чистішого довкілля та безпечніших доріг. Власне, він у 2004 році став головним акціонером компанії й приєднався до ради директорів Tesla як голова.

Після серії конфліктів у 2007 році та фінансової кризи 2007-2008 років Еберхарда вигнли з фірми. Як наслідок, у 2008 році Маск взяв на себе керівництво компанією як генеральний директор і архітектор продукту.

Окрім найвідоміших SpaceX та Tesla, мільярдер керує ще такими компаніями як The Boring Company, що в перекладі з англійської — Нудна компанія та Neuralink. Перша була заснована у 2016 році та спеціалізується на інфраструктурі та інженерії, зокрема на створенні тунельних систем для зменшення міських транспортних проблем​. Щодо Neuralink, це нейротехнологічна компанія, співвласником якої став Маск у липні 2016 року. Вона зосереджена на створенні зв’язку між людським мозком і комп’ютерами.

Стосунки Ілона Маска з Україною доволі складні та непередбачувані. З одного боку, мільярдер передав нашій країні більше ніж 42 000 Starlink. Про це повідомив у вересні 2023 року Михайло Федоров на IT Arena повідомляє видання Forbes.

Також 26 лютого Федоров закликав Маска надати Україні Starlink для забезпечення доступу громадян до інтернету. На що той наступного дня повідомив про відправлення першої партії терміналів та надав доступ до зв’язку. Отож в Україну перші Starlink прибули вже 28 лютого.

Але уже у жовтні минулого року риторика мільярдера кардинально змінилася. Тоді він почав говорити про необхідність переговорів з РФ, мирний план та розповсюджувати проросійські наративи.

Крім того, у жовтні 2022 року SpaceX заявила, що більше не може оплачувати Starlink для України. Тоді бізнесмен зазначив у Х (раніше Twitter), що витрати SpaceX на забезпечення зв’язку для України досягли $80 млн і можуть перевищити $100 млн до кінця року.

Ще один скандал, пов’язаний із Маском стався після того, як він опублікував мем, що висміює прохання президента України про військову допомогу. Це викликало негативну реакцію у спільноті​.

Проте найбільшим скандалом стало те, що мільярдер зірвав спецоперацію українських спецслужб у Криму торік. Про це стало відомо у вересні 2023 року завдяки біографічній книзі про Ілона Маска, написаної Уолтером Айзексоном.

На це Ілон Маск відповів, що ні він, ні будь-хто інший в компанії SpaceX не обіцяв покриття над Кримом. Та додав, що умови обслуговування чітко забороняють використовувати Starlink для наступальних воєнних дій.

Much appreciated, Walter.



The onus is meaningfully different if I refused to act upon a request from Ukraine vs. made a deliberate change to Starlink to thwart Ukraine.



At no point did I or anyone at SpaceX promise coverage over Crimea.



Moreover, our terms of service clearly… https://t.co/jmNtScM5LY