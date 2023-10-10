Користь для людства чи власний прибуток? Чому компанія Ілона Маска приховує кадри досліджень над тваринами

Стартап Ілона Маска Neuralink, який досліджував та виготовляв мозкові чіпи, проводив багаторічні випробування в державному університеті Каліфорнії у Девісі. На меті досліджень була розробка мозкових імплантів, які б взаємодіяли з електронними пристроями.

Однак розслідування американського наукового видання WIRED показує, що Neuralink та університет приховують жахливі наслідки таких досліджень. За даними видання, піддослідні мавпи помирають під час експериментів.

Стало відомо, що через витікання токсичного клею з імпланту, що розробила компанія Neuralink, у піддослідної мавпи буквально розірвався мозок.

Як повідомляє видання WIRED, науковці спостерігали за тим, як змінювалася поведінка макаки — вони бачили такі симптоми не вперше, адже досліди призвели до важкого неврологічного дефекту у мозку мавпи. Науковці університету Каліфорнії у Девісі могли приспати тварину, аби та не страждала, однак замовник — Neuralink, — попросив зачекати ще один день.

Як наслідок, мавпа померла після тривалих страждань: її зіниці перестали реагувати на світло, тіло проймали дрижаки, мавпа кілька разів блювала і роздирала собі горло, задихаючись.

Що відомо про смерть мавпи

За результатами розтину виявилося, що всередині черепа тварини сильно зріс тиск, через що її мозок деформувався та розірвався. Причиною став токсичний клей самого чіпа, який був прикріплений до черепа тварини.

Через витік клею з’явилося запалення, що спричинило тиск на спинномозкову рідину.

За даними видання, мавпу приспали у 2018 році. У записах, що оприлюднені університетом, також відсутні чимало фотографій приматів з 2018 по 2020 роки. Зникли й відеозаписи експериментів.

— ІТ-персонал Каліфорнійського національного дослідницького центру приматів жодним чином не був залучений до будь-яких аспектів створення чи зберігання відеоконтенту Neuralink, — відповів університет Каліфорнії в електронному листі Комітету лікарів з відповідальної медицини.

Видання WIRED також перевірило листування між компанією Ілона Маска та університетом Каліфорнії у Девісі: в них чітко прослідковується тиск Neuralink на останніх. Разом з тим, джерела зазначають: секретність є пріоритетною саме через побоювання реакції суспільства на такі досліди.

Колишній співробітник університету Каліфорнії стверджує, що Neuralink навмисне не надавала записи своїх дослідів університету, щоб не отримувати запити на публічний доступ до них.

Продукти, які розробляються в центрі, створені для отримання прибутку, каже дослідник, а не для розширення знань людства.

Neuralink не відповів на запит WIRED про коментар.