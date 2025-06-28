Чому дівчата гірше знають математику: науковці знайшли відповідь

Останні п’ять років в Україні не сприяють навчанню дітей. Адже спершу коронавірус, а потім повномасштабна війна вибила школярів та вчителів з колії. Не дивно, що страждає якість освіти і росте розрив із тим рівнем, який повинні мати діти.

Найбільше в українських школярів проблем із математикою та природничими науками. Саме тому подальші роки МОН робитиме акцент на ці уроки. Дослідники також не оминули увагою якість освіти у дітей. Зокрема вони розглянули аспект, чому дівчата відстають у математиці від хлопців.

Чому дівчата гірше знають математику

Видання The Economist поділилося результатами дослідження, яке провели у Франції. Дослідники зацікавилися фактом, що попри те, що дівчата частіше мають кращі успіхи у навчанні ніж хлопці, вони відстають у математиці. З 73 країн, де перевіряли дані учнів, лише у 22 з них дівчата мали першість у предметі.

Результати були опубліковані у науковому журналі Nature. Науковці вирішили дізнатися, звідки і де починається проблема. І як виявилося, нерівність у знаннях починається вже з першого класу!

Дослідники перевірили результати тестувань EvalAide у 2,6 млн дітей. Так вдалося відстежити академічний прогрес від самого початку шкільного навчання. Науковці помітили, що на початку навчання розриву між знаннями дівчаток і хлопчиків не було. Однак він почав з’являтися вже за чотири місяці освіти!

До кінця першого навчального року серед 5% найуспішніших учнів хлопців виявилося вдвічі більше, ніж дівчат.

Тенденція розриву в засвоюванні математики зберігалася протягом наступних трьох років. Результати були схожими незалежно від того, державна це школа чи приватна.

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Найбільші розбіжності у знаннях спостерігалися в дітей, які жили у родинах з високими доходами, надто якщо обоє батьків — науковці!

Одна з авторок дослідження Паулін Мартіно пояснила, що причина розбіжностей знань дівчат і хлопчиків у математиці полягає не у здібностях, а у рівні тривожності.

Математику часто викладають у швидкому темпі, і діти мають на кожному уроці засвоювати нову тему. Також оцінювання часто проходить у форматі змагань. Такий формат освіти тисне на дівчат.

Гіпотезу підтвердили й інші дослідження на цю тему. Якщо математичні тести чи іспити проходять у стресовому середовищі або мають обмеження у часі, дівчата та жінки демонструють гірші результати.

Крім усього, проблему поглиблюють поширені стереотипи про те, що хлопці природно краще знають математику. Це знижує впевненість у собі у дівчат, може формувати сприйняття вчителями учнів. Подібні упередження транслюють і батьки, особливо у родинах з низькими доходами.

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