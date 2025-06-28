Для тебе Освіта

Чому дівчата гірше знають математику: науковці знайшли відповідь

Анастасія Грубрина, журналістка сайту 28 Червня 2025, 11:00
дівчата гірше знають математику
Фото Unsplash

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