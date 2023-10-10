Польза человечеству или личная прибыль? Почему компания Илона Маска скрывает кадры исследований над животными

Будущее мира — за наукой. С этим согласны большинство людей, однако часто мы забываем, какой ценой человечеству дается развитие.

Один из самых известных мировых инженеров, предпринимателей и миллиардеров, спонсирующий изучение космоса, а также владелец социальной сети X (ранее — Twitter) и завода Tesla Илон Маск также является основателем компании Neuralink, которая занимается изучением мозга и разработкой мозговых имплантов для взаимодействия между мозгом человека и электронным устройством.

Разработка Илона Маска и его компании Neuralink могла стать научным прорывом для мирового сообщества, однако стало известно, что экспериментальные испытания буквально убийственны для подопытных обезьян. Что известно о скандале вокруг Neuralink, рассказываем дальше.

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Илон Маск скрывает последствия исследований Neuralink

Стартап Илона Маска Neuralink, который исследует и изготовляет мозговые чипы, проводил многолетние испытания в государственном университете Калифорнии в Дейвисе. Целью исследований была разработка мозговых имплантов, взаимодействующих с электронными устройствами.

Однако расследование американского научного издания WIRED показывает, что Neuralink и университет скрывают ужасающие последствия таких исследований. По данным издания, подопытные обезьяны умирают во время экспериментов.

Стало известно, что из-за утечки токсичного клея из импланта, разработанного компанией Neuralink, у подопытной обезьяны буквально разорвался мозг.

Ученые наблюдали за тем, как менялось поведение обезьяны — они видели такие симптомы не впервые, ведь опыты привели к тяжелому неврологическому дефекту в мозге обезьяны. Ученые университета Калифорнии в Дейвисе могли усыпить животное, чтобы оно не страдало, однако заказчик — Neuralink, — попросил подождать ещё один день.

Как следствие, обезьяна умерла после длительных страданий: её зрачки перестали реагировать на свет, тело дрожало, обезьяна несколько раз рвала и раздирала горло, задыхаясь.

Что известно о смерти обезьяны

По результатам вскрытия оказалось, что внутри черепа животного сильно выросло давление, из-за чего его мозг деформировался и разорвался. Причиной стал токсический клей самого чипа, который был прикреплен к черепу животного.

Из-за утечки клея появилось воспаление, что повлекло давление на спинномозговую жидкость.

По данным издания, обезьяну усыпили в 2018 году. В записях, обнародованных университетом, также отсутствует немало фотографий приматов с 2018 по 2020 годы. Исчезли и видеозаписи экспериментов.

— ІТ-персонал Калифорнийского национального исследовательского центра приматов никоим образом не был вовлечен в какие-либо аспекты создания или хранения видеоконтента Neuralink, — ответил университет Калифорнии в электронном письме Комитета врачей по ответственной медицине.

Издание WIRED также проверило переписку между компанией Илона Маска и Университетом Калифорнии в Дэвисе: в них четко прослеживается давление Neuralink на последних. Вместе с тем, источники отмечают: секретность приоритетна именно из-за опасений реакции общества на такие опыты.

Бывший сотрудник университета Калифорнии утверждает, что Neuralink умышленно не предоставляла записи своих опытов университету, чтобы не получать запросы на публичный доступ к ним.

Продукты, что разрабатывают в центре, предназначены для получения прибыли, говорит исследователь, а не для расширения знаний человечества.

Neuralink не ответил на запрос WIRED о комментарии.

Исследование Neuralink

Представитель Калифорнийского университета в Дейвисе Энди Фелл утверждает, что университет придерживался Калифорнийского закона о публичных записях, однако предоставил не все, а только большинство записей, которые требовал Комитет врачей.

— Некоторые видео не были предоставлены, поскольку они освобождены от разглашения по закону по разным причинам, описанным в судебных документах, — говорит он.

Все исследования на животных в Калифорнийском университете в Дейвисе, включая контрактные исследования, подобные тем, которые выполняет Neuralink, проводятся в соответствии с теми же правилами и положениями и контролируются Институционным комитетом по уходу и использованию животных Калифорнийского университета в Дейвисе (IACUC), — добавляет Энди Фелл.

Сам университет опасается, что обнародование этих кадров будет побуждать общественность к активным действиям против подобных исследований на животных.

Neuralink прекратил партнерство с Калифорнийским университетом в Дейвисе в сентябре 2020 года, но Комитет врачей утверждает, что в нем продолжает работать тот же нейрохирург и многие сотрудники, ответственные за отравление, увечье, в конце концов убийство по меньшей мере 12 макак.

Несколько месяцев назад компания Neuralink объявила, что готовится начать испытания на людях после получения зеленого света от Управления по контролю за качеством пищевых продуктов и медикаментов США.

Также известно, что после прекращения сотрудничества, компания Илона Маска провела собственные исследования, как можно дальше от глаз общественности и контрольных органов.

А вот украинские разработчики стремятся улучшить жизнь собственных сограждан, поэтому разрабатывают бионические руки, новые антибиотики и распознавательные перчатки. Об украинских изобретениях, можешь узнать из нашего другого материала.

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