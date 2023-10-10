Новости

Польза человечеству или личная прибыль? Почему компания Илона Маска скрывает кадры исследований над животными

Виктория Мельник, редактор сайта 10 октября 2023, 20:00
Илон Маск
Фото: Depositphotos, Pexels

Больше новостей
Коли Геловін 2022
Самый долгожданный праздник любителей мистики: когда отмечают Хэллоуин 2023
Депресія 2023
Как понять, что у тебя депрессия: психолог объяснила, как действовать и куда обращаться
Куда платить за распределение газа
Немного перемен для пользователей: куда платить за распределение газа
Наймодніші сумки осені 2023: добірка стильних та зручних варіантів
У тебя точно есть такая! Самые модные сумки осени 2023 — подборка стильных фасонов и цветов
Смотреть больше

Материалы по теме

Нобелівська премія
Открывают новую эру науки: кто получил Нобелевскую премию-2023
Польза человечеству или личная прибыль? Почему компания Илона Маска скрывает кадры исследований над животными
Коридор затмений 2023: когда ожидается и точные даты
Нобелевская премия
За важную борьбу против угнетения женщин: кто получил Нобелевскую премию мира 2023
Ференц Крауш
На украинские школы? Венгерский физик, получивший Нобелевскую премию, отдает свою награду украинцам

Видео
0:12:39
Чому вибори в Україні зараз неможливі — Руслан Стефанчук про причини

Будут ли выборы в Украине во время войны? Руслан Стефанчук рассказал, при каких условиях это возможно
0:07:04
Російський підрозділ Шторм-Z посилюється — у чому небезпека
Ими затыкают “проблемные” участки фронта. Российское подразделение Шторм-Z активизировалось
0:04:50
Залітають у глибокий тил ворога: як аеророзвідка нищить техніку росіян
Залетают в глубокий тыл россиян. Аэроразведка показала, как уничтожает технику врага — чем можно помочь
Карта бойових дій в Україні сьогодні 10.10.2023: онлайн
Карта боевых действий 10 октября 2023 года: где идут бои сегодня в режиме онлайн
0:07:18
Гроза
В некоторые дома люди уже никогда не вернутся… Первые захоронения в селе Гроза Харьковской области
Карта бойових дій в Україні
Карта боевых действий 9 октября 2023 года: где идут бои сегодня в режиме онлайн
0:04:44
Что будет с курсом доллара
Беспрецедентный уровень безработицы, но хорошие ожидания от курса доллара: результаты Диалогов об устойчивости
0:12:04
Тарас Сасовський
Боец ТрО со слезами на глазах вспоминает Бахмут и хочет вернуться назад к собратьям, несмотря на ампутацию
0:04:37
Анатолій Кокуш
Культовые сцены Матрицы и Титаника! Как к известным голливудским фильмам приложили руку украинцы
0:04:46
Вчителька з Херсонщини
Даже в оккупации разговаривала на украинском! История несокрушимой учительницы из Херсонской области
Больше видео
Депресія 2023
Читать дальше
Как понять, что у тебя депрессия: психолог объяснила, как действовать и куда обращаться
Куда платить за распределение газа
Читать дальше
Немного перемен для пользователей: куда платить за распределение газа

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь