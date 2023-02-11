Горячая линия Святого Валентина: аудиовалентинки от звезд для твоего любимого человека помогут собрать средства для ТрО

Помнишь те времена, когда жизнь была немного проще, чем сейчас? Тогда еще главным вопросом в феврале было, подарит ли тебе валентинку тот особенный человек.

Сейчас у нас есть новые реалии и задачи, а значит, на ностальгию не остается времени, поскольку помощь нашим защитникам нужна постоянно. И все же иногда душа тянется к страстным чувствам. Как тогда быть?

Фонд компетентной помощи армии Повернись живим и сеть Сильпо организовали благотворительный проект Горячая линия Святого Валентина, чем совместили желание проявлять любовь и одновременно помогать армии.

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Идея состоит в том, чтобы украинцы имели возможность заказать аудиоприветствие для тех, кого любят. Озвучивать слова любви будут звезды — стоит только задонатить на платформе проекта.

Мы запускаем Горячую линию Святого Валентина для того, чтобы любовь пробуждала в каждом из нас силы бороться во время войны и помогать нашим несокрушимым защитникам, — говорит директор по маркетингу Сильпо Екатерина Огуряева.

Как заказать аудиовалентинку от звезды

Зайти на сайт проекта Горячая линия Святого Валентина и внести донат в инициативу Длинные руки ТрО. Заказать аудиоприветствие на Горячей линии Святого Валентина можно до 13 февраля.

За донат от 200 гривен адресаты получат аудиосообщение от звезды, которая прочтет один из предложенных на сайте вариантов приветствия. Однако за донат от 1000 гривен можно заказать персональное поздравление, то есть звезда прочтет текст, который напишешь для своего любимого человека именно ты.

Все собранные во время проекта средства передадут фонду Повернись живим на закупку разведывательно-ударных комплексов со 120-миллиметровыми минометами для Сил терробороны Украины в составе ВСУ.

Кто может озвучить твою аудиовалентинку

Телеведущий и шоумен Тимур Мирошниченко

Режиссер и актер, заслуженный артист АР Крым, с 2022 года — военнослужащий ВСУ Ахтем Сеитаблаев

Заслуженная артистка Украины, продюсер, общественный деятель Ирма Витовская-Ванца

Рэп-исполнитель YARMAK

Представители Украины на Евровидении-2023 группа TVORCHI

Певица KOLA

Евгений Кот и Наталья Татаринцева

Блогер и сценарист Влад Шевченко

Фронтмен группы KARTA SVITU Иван Марунич

Лидер группы Крошка Саша Кольцова

Главный редактор Gogol Media и стендап-комик Вадим Кириленко

Все приветствия будут распределены между звездами в произвольном порядке.

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