Гаряча лінія Святого Валентина: аудіовалентинки від зірок для твоєї коханої людини допоможуть зібрати кошти для ТрО

Пам’ятаєш ті часи, коли життя було трохи простішим, ніж зараз? Тоді ще головним питанням у лютому було, чи подарує тобі валентинку та особливо людина.

Зараз ми маємо нові реалії та завдання, а отже на ностальгію не лишається часу, оскільки допомога нашим захисникам потрібна постійно. Та все ж таки іноді душа тягнеться до палких почуттів. Як тоді бути?

Фонд компетентної допомоги армії Повернись живим та мережа Сільпо організували благодійний проект Гаряча лінія Святого Валентина, чим поєднали бажання проявляти любов та водночас допомагати армії.

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Ідея полягає у тому, щоб українці мали змогу замовити аудіопривітання для тих кого люблять. Озвучувати слова кохання будуть зірки — варто лише задонатити на платформі проекту.

Ми запускаємо Гарячу лінію Святого Валентина для того, щоб любов пробуджувала в кожному з нас сили боротися під час війни та допомагати нашим незламним захисникам, — говорить директорка з маркетингу Сільпо Катерина Огуряєва.

Як замовити аудіовалентинку від зірки

Зайти на сайт проекту Гаряча лінія Святого Валентина та зробити внесок на ініціативу Довгі руки ТрО. Замовити аудіопривітання на Гарячій лінії Святого Валентина можна до 13 лютого.

За донат від 200 гривень адресати отримають аудіоповідомлення від зірки, яка прочитає один із варіантів привітання, що будуть запропоновані на сайті. Проте за донат від 1000 гривень можна замовити персональне привітання, тобто зірка прочитає текст, який напишеш для своєї коханої людини саме ти.

Усі зібрані під час проекту кошти передадуть фонду Повернись живим на закупівлю розвідувально-ударних комплексів зі 120-міліметровими мінометами для Сил тероборони України у складі ЗСУ.

Хто може озвучити твою аудіовалентинку

Телеведучий та шоумен Тімур Мірошниченко

Режисер та актор, заслужений артист АР Крим, з 2022 року — військовослужбовець ЗСУ Ахтем Сеітаблаєв

Заслужена артистка України, продюсерка, громадська діячка Ірма Вітовська-Ванца

Реп-виконавець YARMAK

Представники України на Євробаченні-2023 Гурт TVORCHI

Співачка KOLA

Євген Кот і Наталія Татаринцева

Блогер та сценарист Влад Шевченко

Фронтмен гурту KARTA SVITU Іван Марунич

Лідерка гурту Крихітка Саша Кольцова

Головний редактор Gogol Media та стендап-комік Вадим Кириленко

Усі привітання будуть розподілені між зірками в довільному порядку.

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