Когда выйдет 3 сезон Джинни и Джорджия: самое интересное в сериале

Джинни и Джорджия — американский драматический комедийный телесериал. Релиз первого сезона состоялся 24 февраля 2021 на Netflix. Премьера второго сезона Джинни и Джорджия состоялась в январе 2023 года, и сериал стал одним из самых популярных шоу Netflix за всю историю. В результате в мае 2023 года, сериал продлился еще на два сезона.

Читай о дате выхода 3 сезона Джинни и Джорджии, сюжете продолжения популярного шоу и трейлере — в нашем материале.

В сериале говорится о Джинни Миллер, “пятнадцатилетней, более взрослой, чем ее тридцатилетняя мать”. Джорджия решает осесть в одном из городов Новой Англии, чтобы дать ее дочери Джинни и сыну Остину лучшую жизнь, чем у нее.

Официальный трейлер 1 сезона: видео

В сериале совмещаются детективный триллер, комедия и семейная драма. Благодаря этому разнообразию параллельно раскрываются несколько сюжетных и тематических линий.

Здесь поднимаются проблемы физического и эмоционального насилия, психологического здоровья, отношений родителей и детей, трудностей самоопределения и взросления.

Обаяние сериала — в его откровенности, доброте и милой наивности.

Официальный трейлер 2 сезона: видео

2 сезон закончился оставив зрителей с множеством вопросов. Джинни убежала от матери, а Джорджия столкнулась с последствиями своих действий.

Когда выйдет 3 сезон сериала Джинни и Джорджия

Съемки третьего сезона завершились. Перерыв между выходом первого и второго сезона занял более года. Тогда долгое производство вызвала пандемия, а теперь прошлогодняя забастовка сценаристов и актеров и, частично, из-за беременности Брианны Хоуи. Актриса стала мамой в июне 2023 года. Съемки третьего сезона приступили только 29 апреля 2024 года. Они проходили в Торонто.

В середине сентября 2024 года члены актерского состава Джинни и Джорджии в соцсетях поделились памятными фотографиями со съемок, заявив о завершении производства.

Netflix официально объявил дату выхода 3 сезона Джинни и Джорджии. Он выйдет 5 июня 2025 года.

Сюжет третьего сезона

Автор сериала Сара Ламперт обещает, что продолжение будет разительно отличаться по драматургии и настроению от предыдущих сезонов.

Сезон сосредоточится на том, как Джорджия будет выбираться из сложнейшего положения в своей жизни. Ламперт также предупреждает зрителей, что в продолжении героев ждет еще больше проблем.

Конечно, большинство действия развернется вокруг Джинни и Остина. Они впервые обитают в одном месте так долго. И впервые могут остаться без матери. Ведь ее судят за убийство. И хотя женщина находится только под домашним арестом, у нее есть все шансы надолго покинуть своих детей и оказаться в тюрьме.

Сезон покажет, как дети переносят изменения в привычном образе жизни и как складываются их отношения со сверстниками.

У Джинни осталась связь с ее бывшим парнем Маркусом. Но в новом сезоне у них будет еще меньше возможностей для романтических отношений. И все же чувства не погаснут — об этом осторожно рассказал Феликс Маллард, исполнитель роли Маркуса.

Это еще не конец. Netflix уже объявил работу по продолжению шоу. Будет четвёртый сезон. При продвижении шоу продюсеры Netflix Дебра Дж. Фишер и Сара Ламперт сразу планировали четыре сезона и заранее знали, чем закончится эта история.

Джинни и Джорджия 3 сезон: трейлер

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