Она затмила всех! Как королева Нидерландов принимала саммит НАТО в изысканном образе

Во время саммита НАТО, который проходил 24 и 25 июня в Гааге, Нидерландах, особое внимание СМИ и пользователей соцсетей привлекла женщина в костюме яркого канареечного оттенка. Ею оказалась королева Нидерландов Максима. Почему ее образ затмил всех и что мы знаем о королеве Нидерландов — рассказываем в материале.

Королева НАТО: образ Максимы на саммите

В социальных сетях и медиа сначала продолжались баталии определения цвета костюма королевы: одни называли его желтым, другие — салатовым, фисташковым, светло-зеленым… Но те, кто оказался более сообразительными, нашли бренд и оригинальное название оттенка — оказалось, что это канареечный.

Королева Нидерландов предпочла бельгийский бренд Natan. Именно Максима была “хозяйкой” саммита, ведь он проходил в Гааге. Вместе с мужем, королем Виллемом-Александром и дочерью Катариной-Амалией семья принимала мировых лидеров.

Образ действительно выделялся на фоне других. Это хорошо видно на коллективном фото глав стран. Максима в ярком платье привлекает больше всего внимания. BBC делится, что для нидерландцев образы и шарм королевы не являются чем-то странным.

Хотя сперва королеву восприняли довольно холодно, все 12 лет она производит приятные впечатления, ведь ее любят за тактичность, элегантность, умение сглаживать острые углы. Также она задает тренды и всегда выбирает изысканную одежду.

Кто такая королева Максима

До того, как стать королевой-консортом Нидерландов, Максима Соррегьета Черрути родилась и росла в Аргентине. Она происходит из большой семьи. После окончания школы Максима училась на экономике в Католическом университете.

Во время учебы начала работу в Mercado Abierto SA. Там она исследовала программное обеспечение финансовых рынков. Вскоре стала работать в Boston Securities SA, давать частные уроки английского и математики.

Позже началась ее карьера в Нью-Йорке. Максима получила должность вице-президента по продажам в странах Латинской Америки в банке HSBC James Capel Inc. После этого она перешла на работу в Deutsche Bank.

Во время Севильской весенней ярмарки женщина познакомилась с Виллемом-Александром, и не знала, что он был принцем. А когда ее будущий муж поделился этим, она подумала, что это шутка.

В 2001 году пара объявила о помолвке. Хотя их история любви была окутана скандалами, это не помешало паре построить счастливую семью. Максима имеет трех дочерей. Сейчас ей 54 года.

Королева Максима активно занимается интеграцией мигрантов в Нидерландах. Нидерландцы уважают ее, ведь она сразу выучила язык и помогает другим с этим процессом.

Стиль королевы

Максима знает, как использовать первое впечатление в свою пользу. Ее образы почти всегда попадают в медиа, а в Сети можно найти даже объяснение, как одеваться в стиле Максимы.

Королева Нидерландов носит и украинские бренды. В частности, в 2023 году ее видели в платье Foberini во время визита на Кубу. Она одна из немногих, кто решается надевать любые яркие цвета на официальных мероприятиях.

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