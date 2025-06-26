Стиль жизни Шоу-биз

Она затмила всех! Как королева Нидерландов принимала саммит НАТО в изысканном образе

Анастасия Грубрина, журналист сайта 26 июня 2025, 15:00
Королева Нидерландов Максима
Фото Getty Images

Загрузка

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь