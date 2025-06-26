Стиль життя Шоу-біз

Вона затьмарила всіх! Як королева Нідерландів приймала саміт НАТО у вишуканому образі

Анастасія Грубрина, журналістка сайту 26 Червня 2025, 15:00
Королева Нідерландів Максима
Фото Getty Images

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