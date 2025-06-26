Вона затьмарила всіх! Як королева Нідерландів приймала саміт НАТО у вишуканому образі

Під час саміту НАТО, який проходив 24 та 25 червня у Гаазі, Нідерландах, особливу увагу ЗМІ та користувачів соцмереж привернула жінка у костюмі яскравого канаркового відтінку. Нею виявилася королева Нідерландів Максима. Чому її образ затьмарив усіх, і що ми знаємо про королеву Нідерландів — розповідаємо в матеріалі.

Королева НАТО: образ Максими на саміті

У соціальних мережах та медіа спершу тривали баталії визначення кольору костюма королеви: одні називали його жовтим, інші — салатовим, фісташковим, світло-зеленим… Та ті, хто виявилися кмітливішими, знайшли бренд і оригінальну назву відтінку — виявилося, що це канарковий.

Королева Нідерландів віддала перевагу бельгійському бренду Natan. Саме Максима була “господинею” саміту, адже він проходив у Гаазі. Разом із чоловіком, королем Віллемом-Александром та донькою Катаріною-Амалією родина приймала світових лідерів.

Образ справді виділявся на тлі інших. Це добре видно на колективному фото очільників країн. Максима у яскравій сукні привертає найбільше уваги. BBC ділиться, що для нідерландців образи та шарм королеви не є чимось дивним.

Хоча спершу королеву сприйняли доволі холодно, всі 12 років вона справляє приємні враження, адже її люблять за тактовність, елегантність, вміння згладжувати гострі кути. Також вона задає тренди і завжди вибирає вишуканий одяг.

Хто така королева Максима

До того, як стати королевою-консортом Нідерландів, Максима Соррег’єта Черруті народилася та росла в Аргентині. Вона походить з великої родини. Після закінчення школи Максима навчалася економіки у Католицькому університеті.

Під час навчання почала працювати у Mercado Abierto SA. Там вона досліджувала програмне забезпечення фінансових ринків. А невдовзі стала працювати у Boston Securities SA, давати приватні уроки англійської та математики.

Пізніше почалася її кар’єра у Нью-Йорку. Максима отримала посаду віце-президентки з продажів у країнах Латинської Америки у банку HSBC James Capel Inc. Після цього вона перейшла на роботу до Deutsche Bank.

Під час Севільського весняного ярмарку жінка познайомилася з Віллемом-Александром, і не знала, що він був принцом. А коли її майбутній чоловік поділився цим, вона подумала, що це жарт.

У 2001 році пара оголосила про заручини. Хоч їхня історія кохання була оповита скандалами, це не завадило парі побудувати щасливу родину. Максима має трьох доньок. Нині їй 54 роки.

Королева Максима активно займається інтеграцією мігрантів у Нідерландах. Нідерландці шанують її, адже вона відразу вивчила мову і допомагає іншим із цим процесом.

Стиль королеви

Максима знає, як використати перше враження на свою користь. Тож її образи майже завжди потрапляють у медіа, а в Мережі можна знайти навіть пояснення, як вдягатися у стилі Максими.

Королева Нідерландів носить і українські бренди. Зокрема у 2023 році її бачили у сукні Foberini під час візиту на Кубу. Вона одна з небагатьох, хто наважується вдягати будь-які яскраві кольори на офіційних заходах.

Раніше ми розповідали, чи в силі вступ України до НАТО.

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