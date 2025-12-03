Для тебе Новини

Нові правила для українців у Нідерландах: що зміниться у 2027 році

Юлія Хоменко, редакторка сайту 03 Грудня 2025, 13:00 2 хв.
Нідерланди кардинально змінюють умови для українців
Фото Pexels

Завантаження

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь