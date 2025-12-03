Нові правила для українців у Нідерландах: що зміниться у 2027 році

Уряд Нідерландів планує кардинально змінити умови перебування для українських шукачів притулку. Вже за два роки закінчується дія європейської директиви, і разом з нею — епоха державного забезпечення житлом. Українцям пропонують залишитися, але платити за все доведеться самостійно.

Про це повідомило видання DutchNews.nl.

Житло для українців у Нідерландах перестане бути безкоштовним

Згідно з планами уряду, після березня 2027 року, коли спливе термін дії директиви ЄС про тимчасовий захист, близько 135 тисяч українців зможуть отримати посвідку на проживання строком на три роки. Проте цей документ змінить правила гри:

Державні притулки (муніципальні шелтери) будуть закриті якнайшвидше

Обов’язок оплачувати оренду квартири та медичне страхування повністю ляже на плечі самих українців.

Фінансування муніципалітетів на утримання біженців буде припинено.

Мона Кейзер наголошує, що нинішня система, коли 75% українців живуть у приміщеннях, наданих владою, має бути ліквідована.

Чи зможуть біженці в Нідерландах 2027 року знайти дім

Експерти та волонтери скептично оцінюють ініціативу, вказуючи на кричущу кризу нерухомості в країні. Знайти вільне помешкання складно навіть місцевим жителям із високими доходами.

Мабуть, у міністерки є якесь чарівне слово, яке дозволить усім цим людям раптово знайти житло на відкритому ринку. Якщо ні — то цей план просто струс повітря, — різко прокоментував ситуацію Барт Діккешей з агентства Heroyam.

Основна проблема в тому, що біженці в Нідерландах 2027 року опиняться віч-на-віч із жорстким ринком, де попит значно перевищує пропозицію.

Скасування пільг та пастка з іпотекою

Ще один болючий момент — фінансовий. Новий статус прирівнює українців до звичайних резидентів, що означає скасування пільг на житло (субсидування державою). Натомість люди отримають право на стандартну соціальну допомогу, як і інші громадяни.

Місцева влада вже попереджає Гаагу: якщо фінансування обріжуть, а люди не знайдуть, куди з’їхати, це призведе до колапсу в містах.

З огляду на посилення правил у Нідерландах, питання вибору держави для проживання стає ще гострішим. Раніше ми аналізували, в які країни ЄС найкраще виїжджати біженцям з України, а також детально розписали умови в’їзду та переваги кожної з них.

