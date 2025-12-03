Новые правила для украинцев в Нидерландах: что изменится в 2027 году

Правительство Нидерландов планирует кардинально изменить условия пребывания для украинских искателей убежища. Уже через два года заканчивается действие европейской директивы, и вместе с ней — эпоха государственного обеспечения жильем. Украинцам предлагают остаться, но платить за все придется самостоятельно.

Об этом сообщило издание DutchNews.nl.

Жилье для украинцев в Нидерландах перестанет быть бесплатным

Согласно планам правительства, после марта 2027 года, когда истечет срок действия директивы ЕС о временной защите, около 135 тысяч украинцев смогут получить вид на жительство сроком на три года. Однако этот документ изменит правила игры:

Государственные приюты (муниципальные шелтеры) будут закрыты как можно скорее;

Обязанность оплачивать аренду квартиры и медицинское страхование полностью ляжет на плечи самих украинцев;

Финансирование муниципалитетов на содержание беженцев будет прекращено.

Мона Кейзер подчеркивает, что нынешняя система, когда 75% украинцев живут в помещениях, предоставленных властями, должна быть ликвидирована.

Смогут ли беженцы в Нидерландах в 2027 году найти дом

Эксперты и волонтеры скептически оценивают инициативу, указывая на вопиющий кризис недвижимости в стране. Найти свободное жилье сложно даже местным жителям с высокими доходами.

Пожалуй, у министра есть какое-то волшебное слово, которое позволит всем этим людям внезапно найти жилье на открытом рынке. Если нет — то этот план просто сотрясание воздуха, — резко прокомментировал ситуацию Барт Диккешей из агентства Heroyam.

Основная проблема в том, что беженцы в Нидерландах в 2027 году окажутся один на один с жестким рынком, где спрос значительно превышает предложение.

Отмена льгот и ловушка с ипотекой

Еще один болезненный момент — финансовый. Новый статус приравнивает украинцев к обычным резидентам, что означает отмену льгот на жилье (субсидирование государством). Вместо этого люди получат право на стандартную социальную помощь, как и другие граждане.

Местные власти уже предупреждают Гаагу: если финансирование обрежут, а люди не найдут, куда съехать, это приведет к коллапсу в городах.

Учитывая ужесточение правил в Нидерландах, вопрос выбора государства для проживания становится еще более острым. Ранее мы анализировали, в какие страны ЕС лучше выезжать беженцам из Украины, а также подробно расписали условия въезда и преимущества каждой из них.

