“Кайфові” ведмедики. У цукерках Haribo знайшли марихуану

Найвідоміші у світі жувальні ведмедики Haribo втрапили у скандал. У цукерках для дітей знайшли марихуану. Інцидент трапився у Нідерландах. Про це повідомляють BBC. Як цукерки з марихуаною потрапили на прилавки і чи встигли їх з’їсти діти? Розповідаємо про все детальніше.

Haribo з марихуаною: у Нідерландах відкликали партію солодощів

У деяких партіях жувальних ведмедиків Haribo в Нідерландах виявили сліди марихуани. Тож бренд відкликає кілька партій.

Йдеться, що люди повідомляли про погане самопочуття після того, як їли цукерки з кілограмової пачки желейних ведмедиків Haribo Happy Cola F!ZZ.

Речник агенції з безпеки харчових продуктів у Нідерландах повідомив, що у людей були симптоми запаморочення. А невдовзі у партії виявили канабіс.

У компанії-виробника ж повідомили, що працюють разом із поліцією, аби визначити, як канабіс потрапив до складу цукерок.

Агенція з безпеки харчових продуктів Нідерландів повідомила, що “забрудненими” вважаються три упаковки цукерок. Та компанія відкликає усю партію, як запобіжний захід.

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Упаковки, що можуть містити канабіс, мають дату придатності до січня 2026 року. Нині невідомо, скільки ще людей та дітей зокрема мали погане самопочуття після вживання цих цукерок.

Поліція почала розслідування факту появи у жувальних ведмедиках Haribo канабісу. В обігу досі можуть бути упаковки зі вмістом марихуани. Тож покупців закликають уважно перевіряти терміни придатності на упаковках і оминати ту продукцію, яка може бути небезпечною.

Зокрема йдеться про голубі (сині) пачки цукерок зі смаком кока-коли. Самі цукерки мають вигляд пляшечок напою. Також поліція не визначила, йдеться про справжні цукерки чи підробку на бренд.

У компанії заявили, що продукція, яка продається в інших країнах, є безпечною.

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