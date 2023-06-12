Залежність буває різна: як відмовитись від солодкого та чим його можна замінити

Стало сумно — вже рука сама тягнеться за чимось солоденьким, а потім кілька разів на день — чому б не випити кави чи чаю, але обов’язково з цукром. І, звісно, як можна забути за десерт після кожного вживання їжі?

Солодощі стали для людей не просто їжею, яка має підтримувати життєву здатність нашого організму, а перетворилось на метод боротьби зі стресом чи просто на додаткове заняття у вільний час. До того ж постійне вживання солодкого провокує залежність, тому просто взяти й відмовитись від улюблених смаколиків буває зовсім не просто. Але можна внести альтернативу — у вигляді певних продуктів.

Як допомогти собі подолати надмірну залежність від солодкого та якими продуктами його краще замінити, допомогла розібратись ендокринологиня та дієтологиня Марія Жигаліна-Гриценко.

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Як щодо цукру?

Існує стереотип, що людина зазвичай гладшає через певні продукти, які несуть більшу шкоду нашому організму, але насправді, це не завжди так. Експертка зазначає, що це відбувається тільки через їх надмірне вживання, тому схожу ситуацію можна помітити й з солодким.

Корисна норма цукру на день складає 30 грам для чоловіків, 25 грам для жінок і до 15 грам для дітей, — зазначає Марія Жигаліна-Гриценко.

Чим можна замінити?

Важливо пам’ятати, що заміна солодкого — це всього лиш процес і твої смакові вподобання все ж зміняться. Тому варто спробувати різноманітні продукти та визначити, що найкраще тобі буде підходити.

Головна мета полягає в тому, щоб знайти більш корисні альтернативи. Найперше експертка саме наголошує на стевії та свіжих фруктах і ягодах.

Стевія

Якщо обирати між цукрозамінниками та підсолоджувачами, то дієтологиня рекомендує зупинити вибір на другому варіанті — стевії. Вона є натуральним природним підсолоджувачем. Стевія насичена безліччю амінокислот, мікроелементів і вітамінів. Регулярне споживання продуктів з її змістом сприятливо позначиться на імунній системі та підвищить опірність організму бактеріальним інфекціям.

Свіжі фрукти чи ягоди

Спробуй замінити улюблене солодке просто свіжими фруктами. Вони мають природний солодкий смак і є багатими на вітаміни, мінерали та антиоксиданти. За словами експертки, більшу перевагу потрібно все ж віддавати саме фруктам, а не сокам, адже у цільному фрукті є клітковина, яка не дає цукру так швидко засвоїтись в організмі.

Мед

Попри те, що в меді більше калорій, він набагато солодший за цукор, тому ти просто не зможеш його вживати у великих кількостях. Таким чином, вживатимеш приблизно удвічі менше калорій.

Сухофрукти

Сушені фрукти, такі як курага, родзинки, фініки або сливи є чудовим варіантом для задоволення солодкого присмаку. Вони мають концентрований солодкий смак і є джерелом важливих поживних речовин.

Темний шоколад

Якщо ти вже не можеш утриматися від шоколаду, то спробуй темний шоколад з високим вмістом какао (70% або більше). Він має у своєму складі менше цукру, а маленька плиточка зможе хоча б частково втамувати твоє бажання.

Прянощі та спеції

Використовуй ароматні спеції, такі як кориця, ваніль, кардамон або імбир, для приготування страв з природним солодким або ароматним смаком. Вони можуть додати особливий смак до твого харчування без доданого цукру.

Як відмовитись від солодкого

Шукати альтернативу солодкому у вигляді більш корисних продуктів — це вже перший крок до більш здорового способу життя.

Та щоб і далі дотримуватись своїх переконань щодо відмови від надмірних солодощів, ендокринологиня та дієтологиня Марія Жигаліна-Гриценко радить переглянути зауваження на які потрібно звернути увагу:

Відмовляйся від солодощів поступово. Пам’ятай, що нова звичка формується не відразу. Для початку зменш кількість цукру у чаї, каві та переглянь вживання цукерок й пряників

Пам’ятай, що нова звичка формується не відразу. Для початку зменш кількість цукру у чаї, каві та переглянь вживання цукерок й пряників Незбалансоване харчування. Коли бракує калорій, корисних вуглеводів чи протеїнів, то мозок вимагає швидкого палива, а з цим завданням найкраще справляються солодощі. Тому якщо вже хочеш прожити день, тиждень чи місяць без солодкого, відмовся від незбалансованих дієт.

Коли бракує калорій, корисних вуглеводів чи протеїнів, то мозок вимагає швидкого палива, а з цим завданням найкраще справляються солодощі. Тому якщо вже хочеш прожити день, тиждень чи місяць без солодкого, відмовся від незбалансованих дієт. Недостатній сон. Організму не вистачає енергії, тому він намагається взяти її через солодке чи інші продукти. Тож, щоб не переїдати, все ж виділи своєму організму 8-годинний сон.

Організму не вистачає енергії, тому він намагається взяти її через солодке чи інші продукти. Тож, щоб не переїдати, все ж виділи своєму організму 8-годинний сон. Недостатнє споживання складних вуглеводів. Де знайти ці вуглеводи? Крупи, бобові, овочі, хліб з висівками та фрукти. Якщо такі продукти будуть присутні у твоєму ранковому та обідньому меню, то солодкого тобі не захочеться.

Де знайти ці вуглеводи? Крупи, бобові, овочі, хліб з висівками та фрукти. Якщо такі продукти будуть присутні у твоєму ранковому та обідньому меню, то солодкого тобі не захочеться. Відмовся від перекусів. Не підтримуй звичку постійно під’їдати, адже такі перекуси впливають на рівень цукру в крові, то він високий, то — низький. Інсулін натомість не встигає засвоювати глюкозу і вона відкладається у більших кількостях в організмі.

Не підтримуй звичку постійно під’їдати, адже такі перекуси впливають на рівень цукру в крові, то він високий, то — низький. Інсулін натомість не встигає засвоювати глюкозу і вона відкладається у більших кількостях в організмі. Солодке — ліки проти депресії. Знайди інший метод покращення свого морального стану. Найкраще це зробить будь-яка фізична активність, навіть проста прогулянка.

Під час війни, мабуть, багато хто відчув потяг до солодкого з більшою силою. Так зване заїдання стресу — поширена історія серед людей, які намагаються позбавитися від тривожності. Вікна розповідали, чому це поганий антистрес і як злізти з цукрової голки.