Зависимость бывает разная: как отказаться от сладкого и чем его можно заменить

Стало грустно – уже рука сама тянется за чем-то сладеньким, а потом несколько раз в день – почему бы не выпить чашку кофе или чая, но обязательно с сахаром. И, конечно, как можно забыть десерт после каждого приема пищи?

Сладости стали для людей не просто едой, которая должна поддерживать жизненную способность нашего организма, а превратилась в метод борьбы со стрессом или просто в дополнительное занятие в свободное время. К тому же постоянное употребление сладкого провоцирует зависимость, поэтому взять и отказаться от любимых вкусностей бывает совсем не просто. Но можно внести альтернативу – в виде определенных продуктов.

Как помочь преодолеть чрезмерную зависимость от сладкого и какими продуктами его лучше заменить помогла разобраться эндокринолог и диетолог Мария Жигалина-Гриценко.

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Как насчет сахара?

Существует стереотип, что человек обычно полнеет из-за определенных продуктов, которые несут больший вред нашему организму, но на самом деле, это не всегда так. Эксперт отмечает, что это происходит только из-за их чрезмерного употребления, поэтому похожую ситуацию можно заметить и со сладким.

Полезная норма сахара в день составляет 30 граммов для мужчин, 25 граммов для женщин и до 15 граммов для детей, — отмечает Мария Жигалина-Гриценко.

Чем можно заменить?

Важно помнить, что смена сладкого — это всего лишь процесс и твои вкусовые предпочтения все же изменятся. Поэтому стоит попробовать разные продукты и определить, что лучше тебе будет подходить.

Главная цель состоит в том, чтобы найти более полезные альтернативы. Относительно заменимых продуктов эксперт именно подчеркивает стевии и свежие фрукты и ягоды.

Стевия

Если выбирать между сахарозаменителями и подсластителями, то диетология отмечает выбор второго варианта — стевии. Она является натуральным природным подсластителем. Стевия насыщена множеством аминокислот, микроэлементов и витаминов. Регулярное потребление продуктов с ее содержанием благоприятно отразится на иммунной системе и повысит сопротивляемость организма бактериальным инфекциям.

Свежие фрукты или ягоды

Попробуй заменить любимое сладкое просто свежими фруктами. Они имеют естественный сладкий вкус и богаты витаминами, минералами и антиоксидантами. По словам эксперта, большее предпочтение нужно все же отдавать именно фруктам, а не сокам, ведь в цельном фрукте есть клетчатка, которая не дает сахару так быстро усвоиться в организме.

Мед

Несмотря на то, что в меде больше калорий, он гораздо слаще сахара, поэтому ты просто не сможешь его употреблять в больших количествах. Таким образом, будешь употреблять примерно в два раза меньше калорий.

Сухофрукты

Сушеные фрукты, такие как курага, изюм, финика или сливы являются отличным вариантом для удовольствия сладкого привкуса. Они обладают концентрированным сладким вкусом и являются источником важных питательных веществ.

Темный шоколад

Если ты уже не можешь воздержаться от шоколада, попробуй темный шоколад с высоким содержанием какао (70% или больше). Он имеет в своем составе меньше сахара, а маленькая плиточка сможет хотя бы отчасти утолить твое желание.

Пряности и специи

Используй ароматные специи, такие как корица, ваниль, кардамон или имбирь для приготовления блюд с естественным сладким или ароматным вкусом. Они могут добавить особый вкус к твоему питанию без добавленного сахара.

Как отказаться от сладкого

Искать альтернативу сладкому в виде более полезных продуктов – это уже первый шаг к более здоровому образу жизни.

Но, чтобы и дальше придерживаться своих убеждений относительно отказа от чрезмерных сладостей, эндокринолог и диетолог Мария Жигалина-Гриценко советует пересмотреть замечания, на которые нужно обратить внимание:

Отказывайся от сладостей постепенно. Помните, что новая привычка формируется не сразу. Для начала уменьшите количество сахара в чае, кофе и пересмотри употребление конфет и пряников.

Помните, что новая привычка формируется не сразу. Для начала уменьшите количество сахара в чае, кофе и пересмотри употребление конфет и пряников. Несбалансированное питание. Когда не хватает калорий, полезных углеводов или протеинов, то мозг требует быстрого топлива, а с этой задачей лучше справляются сладости. Поэтому, если уж хочешь прожить день, неделю или месяц без сладкого, откажись от несбалансированных диет.

Когда не хватает калорий, полезных углеводов или протеинов, то мозг требует быстрого топлива, а с этой задачей лучше справляются сладости. Поэтому, если уж хочешь прожить день, неделю или месяц без сладкого, откажись от несбалансированных диет. Недостаточный сон. Организма не хватает энергии, поэтому он пытается взять ее из-за сладкого или других продуктов. Чтобы не переедать, все же выделили своему организму 8-часовой сон.

Организма не хватает энергии, поэтому он пытается взять ее из-за сладкого или других продуктов. Чтобы не переедать, все же выделили своему организму 8-часовой сон. Недостаточное потребление сложных углеводов. Где отыскать эти углеводы? Крупы, бобовые, овощи, хлеб с отрубями и фрукты. Если такие продукты будут присутствовать в утреннем и обеденном меню, то сладкого тебе не захочется.

Откажись от перекусов. Не поддерживай привычку постоянно подъедать, ведь такие перекусы влияют на уровень сахара в крови, то он высокий, то он низкий. Инсулин не успевает перерабатывать глюкозу и она откладывается в больших количествах в организме.

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Во время войны, по-видимому, многие испытали тягу к сладкому с большей силой. Так называемое заедание стресса – распространенная история среди людей, пытающихся избавиться от тревожности. Вікна рассказывали, почему это плохой антистресс и как слезть с сахарной иглы.