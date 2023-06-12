Зависимость бывает разная: как отказаться от сладкого и чем его можно заменить

Стало грустно – уже рука сама тянется за чем-то сладеньким, а потом несколько раз в день – почему бы не выпить чашку кофе или чая, но обязательно с сахаром. И, конечно, как можно забыть десерт после каждого приема пищи?
Сладости стали для людей не просто едой, которая должна поддерживать жизненную способность нашего организма, а превратилась в метод борьбы со стрессом или просто в дополнительное занятие в свободное время. К тому же постоянное употребление сладкого провоцирует зависимость, поэтому взять и отказаться от любимых вкусностей бывает совсем не просто. Но можно внести альтернативу – в виде определенных продуктов.
Как помочь преодолеть чрезмерную зависимость от сладкого и какими продуктами его лучше заменить помогла разобраться эндокринолог и диетолог Мария Жигалина-Гриценко.
Существует стереотип, что человек обычно полнеет из-за определенных продуктов, которые несут больший вред нашему организму, но на самом деле, это не всегда так. Эксперт отмечает, что это происходит только из-за их чрезмерного употребления, поэтому похожую ситуацию можно заметить и со сладким.
Полезная норма сахара в день составляет 30 граммов для мужчин, 25 граммов для женщин и до 15 граммов для детей, — отмечает Мария Жигалина-Гриценко.
Полезная норма сахара в день составляет 30 граммов для мужчин, 25 граммов для женщин и до 15 граммов для детей, — отмечает Мария Жигалина-Гриценко.
Важно помнить, что смена сладкого — это всего лишь процесс и твои вкусовые предпочтения все же изменятся. Поэтому стоит попробовать разные продукты и определить, что лучше тебе будет подходить.
Главная цель состоит в том, чтобы найти более полезные альтернативы. Относительно заменимых продуктов эксперт именно подчеркивает стевии и свежие фрукты и ягоды.
Если выбирать между сахарозаменителями и подсластителями, то диетология отмечает выбор второго варианта — стевии. Она является натуральным природным подсластителем. Стевия насыщена множеством аминокислот, микроэлементов и витаминов. Регулярное потребление продуктов с ее содержанием благоприятно отразится на иммунной системе и повысит сопротивляемость организма бактериальным инфекциям.
Попробуй заменить любимое сладкое просто свежими фруктами. Они имеют естественный сладкий вкус и богаты витаминами, минералами и антиоксидантами. По словам эксперта, большее предпочтение нужно все же отдавать именно фруктам, а не сокам, ведь в цельном фрукте есть клетчатка, которая не дает сахару так быстро усвоиться в организме.
Несмотря на то, что в меде больше калорий, он гораздо слаще сахара, поэтому ты просто не сможешь его употреблять в больших количествах. Таким образом, будешь употреблять примерно в два раза меньше калорий.
Сушеные фрукты, такие как курага, изюм, финика или сливы являются отличным вариантом для удовольствия сладкого привкуса. Они обладают концентрированным сладким вкусом и являются источником важных питательных веществ.
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Если ты уже не можешь воздержаться от шоколада, попробуй темный шоколад с высоким содержанием какао (70% или больше). Он имеет в своем составе меньше сахара, а маленькая плиточка сможет хотя бы отчасти утолить твое желание.
Используй ароматные специи, такие как корица, ваниль, кардамон или имбирь для приготовления блюд с естественным сладким или ароматным вкусом. Они могут добавить особый вкус к твоему питанию без добавленного сахара.
Искать альтернативу сладкому в виде более полезных продуктов – это уже первый шаг к более здоровому образу жизни.
Но, чтобы и дальше придерживаться своих убеждений относительно отказа от чрезмерных сладостей, эндокринолог и диетолог Мария Жигалина-Гриценко советует пересмотреть замечания, на которые нужно обратить внимание:
Во время войны, по-видимому, многие испытали тягу к сладкому с большей силой. Так называемое заедание стресса – распространенная история среди людей, пытающихся избавиться от тревожности. Вікна рассказывали, почему это плохой антистресс и как слезть с сахарной иглы.