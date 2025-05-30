“Кайфовые” мишки. В конфетах Haribo нашли марихуану

Самые известные в мире жевательные мишки Haribo попали в скандал. В конфетах для детей обнаружили марихуану. Инцидент произошел в Нидерландах. Об этом сообщает BBC. Как конфеты с марихуаной попали на прилавки и успели ли съесть их дети? Рассказываем обо всем подробнее.

Haribo с марихуаной: в Нидерландах отозвали партию сладостей

В некоторых партиях жевательных мишек Haribo в Нидерландах обнаружили следы марихуаны. Поэтому бренд отзывает несколько партий.

Речь идет о том, что люди сообщали о плохом самочувствии после того, как ели конфеты из килограммовой пачки желейных мишек Haribo Happy Cola F!ZZ.

Представитель агентства по безопасности пищевых продуктов в Нидерландах сообщил, что у людей были симптомы головокружения. А вскоре в партии обнаружили каннабис.

В компании-производителя же сообщили, что работают вместе с полицией, чтобы определить, как каннабис попал в состав конфет.

Агентство по безопасности пищевых продуктов Нидерландов сообщило, что “загрязненными” считаются три упаковки конфет. Но компания отзывает всю партию как меру пресечения.

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Упаковки, которые могут содержать каннабис, имеют дату пригодности до января 2026 года. Сейчас неизвестно, сколько еще людей и детей имели плохое самочувствие после употребления этих конфет.

Полиция начала расследование факта появления в жевательных мишках Haribo каннабиса. В продаже все еще могут быть упаковки с содержанием марихуаны. Поэтому покупателей призывают внимательно проверять сроки годности на упаковках и обходить ту продукцию, которая может оказаться опасной.

В частности, речь идет о голубых (синих) пачках конфет со вкусом кока-колы. Сами конфеты выглядят как бутылочки напитка. Также полиция не определила, речь идет о настоящих конфетах или подделке на бренд.

В компании заявили, что продукция, которая продается в других странах, безопасна.

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