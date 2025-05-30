“Кайфовые” мишки. В конфетах Haribo нашли марихуану

Фото Unsplash Самые известные в мире жевательные мишки Haribo попали в скандал. В конфетах для детей обнаружили марихуану. Инцидент произошел в Нидерландах. Об этом сообщает BBC. Как конфеты с марихуаной попали на прилавки и успели ли съесть их дети? Рассказываем обо всем подробнее. Haribo с марихуаной: в Нидерландах отозвали партию сладостей В некоторых партиях жевательных мишек Haribo в Нидерландах обнаружили следы марихуаны. Поэтому бренд отзывает несколько партий. Речь идет о том, что люди сообщали о плохом самочувствии после того, как ели конфеты из килограммовой пачки желейных мишек Haribo Happy Cola F!ZZ. Представитель агентства по безопасности пищевых продуктов в Нидерландах сообщил, что у людей были симптомы головокружения. А вскоре в партии обнаружили каннабис. В компании-производителя же сообщили, что работают вместе с полицией, чтобы определить, как каннабис попал в состав конфет. Агентство по безопасности пищевых продуктов Нидерландов сообщило, что “загрязненными” считаются три упаковки конфет. Но компания отзывает всю партию как меру пресечения. Читать по теме Зависимость бывает разная: как отказаться от сладкого и чем его можно заменить Чем можно заменить сладкое после еды и что делать, если очень хочется сладкого Упаковки, которые могут содержать каннабис, имеют дату пригодности до января 2026 года. Сейчас неизвестно, сколько еще людей и детей имели плохое самочувствие после употребления этих конфет. Полиция начала расследование факта появления в жевательных мишках Haribo каннабиса. В продаже все еще могут быть упаковки с содержанием марихуаны. Поэтому покупателей призывают внимательно проверять сроки годности на упаковках и обходить ту продукцию, которая может оказаться опасной. В частности, речь идет о голубых (синих) пачках конфет со вкусом кока-колы. Сами конфеты выглядят как бутылочки напитка. Также полиция не определила, речь идет о настоящих конфетах или подделке на бренд. В компании заявили, что продукция, которая продается в других странах, безопасна. Раньше мы рассказывали, как уберечь детские зубы от кариеса. А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя. Теги: Еда, Нидерланды, Продукты Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter