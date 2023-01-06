Шоу-биз

За шаг — любовь или пропасть? Как прошел одиннадцатый выпуск шоу Холостяк 12 и кто покинул проект

Даниэла Долотова, редактор сайта 06 января 2023, 23:15
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Фото: СТБ

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