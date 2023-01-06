За шаг — любовь или пропасть? Как прошел одиннадцатый выпуск шоу Холостяк 12 и кто покинул проект

Какие должны быть идеальные отношения? Возможно ли слово “идеальность” вообще в настоящей любви? Никто не знает, но каждый раз ты должен делать шаг в бездну чувств, чтобы понять, имеют ли они шанс на свое “долго и счастливо”.

В одиннадцатом выпуске шоу Холостяк-12 участницам пришлось отважиться на одно из самых ответственных знакомств в своей жизни и представить главного героя проекта своим родным.

Некоторым удалось создать максимально комфортную и гостеприимную атмосферу. Однако останется ли в ней место для романтики? Подскажет только сердце.

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Формальность или чувство

Первое знакомство с родителями в 12 сезоне шоу Холостяк прошло без каких-либо церемоний. Но без ЗАГСа не обошлось. Родители Кати решили немного шокировать Алекса, потому пригласили его пообщаться сначала в формальной обстановке.

Однако о браке речь не шла. Зато паре предложили пройти тест, который должен помочь определить, насколько потенциальные влюбленные знают друг друга.

После этого родители девушки предложили изменить атмосферу на более домашнюю и узнать немного больше о самом Холостяке.

Алекс тоже не терял времени и решил расспросить родных Кати о ее мотивации пойти на проект. Неожиданно для себя мужчина узнал, что у девушки был шанс вместо шоу выбрать конкурс Мисс Украина.

Прошлое помешало счастливому будущему

Следующее знакомство состоялось в Харьковской области, откуда родом Марина. Родители девушки имеют ферму, но самой девушке такое занятие не близко. Поэтому сначала она решила показать Холостяку свое дело — косметический салон.

После этого Алекс все же познакомился с родителями участницы. Общение с ними пошло не очень хорошо, но не у Холостяка, а у самой девушки. Марине не понравилось предложение подоить коров вместе с мужчиной.

Напоследок Алекс хотел немного больше узнать как о самой девушке, так и о ее мотивации быть на проекте. Но родители мало говорили о чувствах и все больше о стремлении Марины к самореализации.

Для своих родителей ты всегда ребенок

Иногда так приятно приехать к родителям и на время забыть про все взрослые заботы. Чувствуешь, будто возвращаешься в детство. Но всегда ли это хорошо?

При знакомстве с родителями Александры Алексу показалось, что ему так может быть некомфортно. Хотя семья девушки была очень приветливая и сам Холостяк чувствовал, что общение с ними идет удивительно хорошо.

Друзья как вторая семья

Напоследок Алекс должен был познакомиться с родителями Саши Мудрой. Однако девушка сначала пригласила мужчину на творческое свидание и предложила ему разрисовать футболки.

Во время разговора участница предупредила, что ей не удастся устроить встречу, поскольку ее родные находятся за границей.

Однако Саша предложила познакомиться с ее друзьями.

Несмотря на то, что у пары была возможность еще немного вместе в романтической атмосфере, но это не помогло Холостяку избавиться от своих опасений по поводу серьезности намерений девушки.

Поэтому на церемонии роз Алекс устроил Саше сюрприз и привез ее маму для общения.

Кто оставил Холостяк в одиннадцатом выпуске

На этой неделе шоу Холостяк покинули Марина и Александра Погорелова.

С первой девушкой Алекс простился еще в начале церемонии, отметив, что ей следует принять свое прошлое, чтобы смело строить будущее.

А вот Александре мужчина сказал, что, несмотря на то, что им вместе комфортно, но ее определенная инфантильность мешает развиваться романтике, поэтому он решил отпустить девушку.

Вскоре всех зрителей ждет финал шоу Холостяк. Однако порой поклонникам проекта больше нравятся другие участницы, а не победительница. Читай, почему нам часто нравятся проигравшие.

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