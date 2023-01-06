За крок — кохання чи провалля? Як минув одинадцятий випуск шоу Холостяк 12 та хто покинув проект

Якими мають бути ідеальні стосунки? Чи можливе слово “ідеальність” взагалі у справжньому коханні? Ніхто не знає, але кожен раз ти мусиш робити крок у прірву почуттів, щоб зрозуміти, чи мають вони шанс на своє “довго та щасливо”.

В одинадцятому випуску шоу Холостяк-12 учасницям довелось наважитись на одне з найбільш відповідальних знайомств у своєму житті та представити головного героя проекту своїм рідним.

Декому вдалось створити максимально комфортну та гостинну атмосферу. Однак чи залишиться в ній місце для романтики? Підкаже лише серце.

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Формальність чи почуття

Перше знайомство з батьками у 12 сезоні шоу Холостяк відбулось без будь-яких церемоній. Але без РАЦСу не минулося. Батьки Каті вирішили трохи шокувати Алекса, тому запросили його поспілкуватись спочатку у формальній обстановці.

Однак про одруження не йшлося. Натомість парі запропонували пройти тест, який мав допомогти визначити, наскільки потенційні закохані знають одне одного.

Після цього батьки дівчини запропонували змінити атмосферу на більш домашню та дізнатись трохи більше про самого Холостяка.

Алекс теж не втрачав часу та вирішив розпитати рідних Каті про її мотивацію піти на проект. Неочікувано для себе, чоловік дізнався, що у дівчини був шанс замість шоу вибрати конкурс Міс Україна.

Минуле на заваді щасливому майбутньому

Наступне знайомство відбулось у Харківській області, звідки Марина родом. Батьки дівчини мають ферму, але самій дівчині таке зайняття не близьке. Тому спочатку вона вирішила показати Холостяку свою справу — косметичний салон.

Після цього Алекс все ж таки познайомився з батьками учасниці. Спілкування з ними пішло не надто добре, але не у Холостяка, а у самої дівчини. Марині не сподобалась пропозиція подоїти корів разом з чоловіком.

Наостанок Алекс хотів трохи більше дізнатись як про саму дівчину, так і про її мотивацію бути на проекті. Та батьки мало говорили про почуття і все більше про прагнення Марини самореалізуватись.

Для своїх батьків ти завжди дитина

Інколи так приємно приїхати до батьків та на деякий час забути про всі дорослі турботи. Відчуваєш, ніби повертаєшся у дитинство. Та чи завжди це добре?

Під час знайомства з батьками Олександри Алексу здалось, що йому так може бути некомфортно. Хоча родина дівчини була дуже привітною та й сам Холостяк відчував, що спілкування з ними йде напрочуд добре.

Друзі як друга родина

Наостанок Алекс мав познайомитись з батьками Саші Мудрої. Однак дівчина спочатку запросила чоловіка на творче побачення та запропонувала йому розмалювати футболки.

Під час розмови учасниця попередила, що їй не вдасться все ж таки влаштувати зустріч, оскільки її рідні знаходяться за кордоном.

Проте Саша запропонувала познайомитись натомість з її друзями.

Попри те, що у пари була можливість ще трохи разом у романтичній атмосфері, але це не допомогло Холостяку позбутися своїх побоювань щодо серйозності намірів дівчини.

Тому на церемонії троянд Алекс влаштував Саші сюрприз та привіз її маму для спілкування.

Хто залишив Холостяк в одинадцятому випуску

Цього тижня шоу Холостяк покинули Марина та Олександра Погорєлова.

З першою дівчиною Алекс попрощався ще на початку церемонії, зазначивши, що їй варто прийняти своє минуле, щоб сміливо будувати майбутнє.

А ось Олександрі чоловік сказав, що попри те, що їм разом комфортно, але її певна дитячість заважає розвиватись романтиці, тому він вирішив відпустити дівчину.

Незабаром на всіх глядачів чекає фінал шоу Холостяк. Однак деколи шанувальникам проекту більше подобаються інші учасниці, а не переможниця. Читай, чому нам часто подобаються ті, що програють.

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