Шоу-біз

За крок — кохання чи провалля? Як минув одинадцятий випуск шоу Холостяк 12 та хто покинув проект

Даніела Долотова, редакторка сайту 06 Січня 2023, 23:15
Холостяк
Фото: СТБ

Більше новин
Перехоплення СБУ
ЗСУ влаштовують таке пекло, що окупанти мріють втекти на війну в Сирію! Перехоплення СБУ
За крок — кохання чи провалля? Як минув одинадцятий випуск шоу Холостяк 12 та хто покинув проект
Вміння адаптуватись і детальний аналіз: поради для планування сімейного бюджету
Кутя
Фронтова кутя на Святвечір! Волонтери передали ЗСУ різдвяні страви
сухий січень
Сухий січень. Що це таке і чому варто відмовитись від алкоголю на місяць
Дивитись більше

Матеріали по темі

Холостяк
У мінливому світі нехай залишиться незмінним кохання: як минув десятий випуск шоу Холостяк 12 та хто покинув проект
Холостяк
Хто не ризикує — той ніколи не кохав: як минув дев’ятий випуск шоу Холостяк 12 та хто покинув проект
Холостяк
У боротьбі за почуття — все або нічого: як минув восьмий випуск шоу Холостяк 12 та хто покинув проект
Холостяк
Різка відвертість у відповідь на зрадницьку мовчанку: як минув сьомий випуск шоу Холостяк 12 та хто покинув проект

Відео
0:01:43
Перехоплення СБУ

ЗСУ влаштовують таке пекло, що окупанти мріють втекти на війну в Сирію! Перехоплення СБУ
0:03:18
Кутя
Фронтова кутя на Святвечір! Волонтери передали ЗСУ різдвяні страви
0:02:59
Нікополь
РФ влаштувала жителям Нікополя справжній терор: жахливі кадри наслідків
0:04:07
Наносупутник PolyITAN-HP-30 — розробка київських студентів
Українці досліджують космос: як київським студентам вдалося створити унікальний наносупутник
Ракети Кинджал: характеристики надзвукової ракети Кинджал
Гіперзвукова і дуже небезпечна: характеристика ракети Кинджал
0:05:37
Російське "перемир'я" на Різдво - коментарі українських та західних аналітиків
Припинення вогню на Різдво — пастка чи жест доброї волі від росіян? Думки українських та західних експертів
За крок — кохання чи провалля? Як минув одинадцятий випуск шоу Холостяк 12 та хто покинув проект
Актуальна карта бойових дій в Україні 6 січня в режимі онлайн: яка ситуація на фронті
0:03:14
Протипожежна освіта в Україні
Унікальний центр для дітей в Ужгороді — чого малят навчають у Вогнику
0:04:21
Дрони ЗСУ
Справжня лікарня для дронів! Як маріупольці ремонтують коптери для ЗСУ
0:07:30
Обстріл Берислава сьогодні, 5 січня 2023 - подробиці
У цьому вся ницість і підлість Росії — безжальний обстріл Берислава, що забрав життя родини
Більше відео
сухий січень
Читати далі
Сухий січень. Що це таке і чому варто відмовитись від алкоголю на місяць

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь