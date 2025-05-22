Китайские мультфильмы 2025: нашумевшие аниме

Фото IMDb В 2025 году китайская анимация, известная как донхуа, продолжает активно развиваться и уверенно заявляет о себе на мировой сцене. Пребывая когда-то в тени японского аниме, сегодня китайские студии создают яркие, визуально удивительные проекты, сочетающие современные технологии с глубоко укоренившимися традициями Востока. Донхуа все чаще привлекает внимание зрителей не только в Китае, но и далеко за его пределами благодаря оригинальным сюжетам, философским темам и стилю, постепенно формирующему собственное лицо. Читай подборку лучших китайских мультиков аниме: сюжеты, жанры и что стоит посмотреть в 2025 году — в нашем материале.Лучшие китайские мультфильмы 2025 2025 год особенно богат премьерами, поражающими разнообразием жанров — от эпического фэнтези и научной фантастики до психологической драмы. В центре многих из них — темы бессмертия, духовного развития, силы воли и борьбы за справедливость. Быть героем X (To Be Hero X) Премьера: 6 апреля 2025 года Третий сезон антологии To Be Hero, созданный Ли Хаолином. Сюжет разворачивается в мире, где вера людей придает героям сверхспособности. Если люди верят, что кто-то может летать, то этот человек получает способность летать. Нет Чжа 2 (Ne Zha 2) Премьера: 29 января 2025 (Китайский Новый год) О продолжении успешного анимационного фильма Ne Zha. Фильм стал самым кассовым в истории китайского кинематографа, собрав 14,7 миллиарда юаней. Бессмертная закалка: Битва богов (Xian Ni: Battle of the Gods) Премьера: 30 мая 2025 года Адаптация популярного веб-романа Renegade Immortal. Ожидается как одна из самых выдающихся анимационных премьер года. Читать по теме Новые фильмы Netflix в мае 2025: гид по самым горячим премьерам Читай подборку премьер месяца, жанры, сюжеты и самые ожидаемые релизы на Нетфликс в мае 2025 – в материале Души боевых искусств-близнецы (Twin Martial Souls) Премьера: 15 мая 2025 года Новый сериал от Suoyi Technology Animation. Небесное происхождение или Небесный источник (Tian Yuan) Премьера: 2025 год Анимационный сериал в жанре экшн, приключения и фэнтези, адаптированный из популярного романа. Медведи Буны: Возрожденное будущее (Boonie Bears: Future Reborn) Премьера: 29 января 2025 года Одиннадцатый фильм во франшизе Boonie Bears. Герои путешествуют в будущее, где Земля потерпела экологическую катастрофу. Обладатель тайн (Lord of the Mysteries) Премьера: лето 2025 года Адаптация популярного китайского веб-романа. Сюжет обещает глубочайшее погружение в мир мистики и приключений. Если ты любишь китайское аниме, сохрани себе эту публикацию, ведь в ней указаны самые интересные китайские анимационные проекты 2025 года, уже успевшие заинтересовать поклонников донхуа по всему миру. Еще раньше для наших читателей мы публиковали материал о фантастике украинского производства: фильм Ты — космос, который готовится к ноябрьской премьере. А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя. Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter