Китайские мультфильмы 2025: нашумевшие аниме

В 2025 году китайская анимация, известная как донхуа, продолжает активно развиваться и уверенно заявляет о себе на мировой сцене. Пребывая когда-то в тени японского аниме, сегодня китайские студии создают яркие, визуально удивительные проекты, сочетающие современные технологии с глубоко укоренившимися традициями Востока.

Донхуа все чаще привлекает внимание зрителей не только в Китае, но и далеко за его пределами благодаря оригинальным сюжетам, философским темам и стилю, постепенно формирующему собственное лицо.

Читай подборку лучших китайских мультиков аниме: сюжеты, жанры и что стоит посмотреть в 2025 году — в нашем материале.

Лучшие китайские мультфильмы 2025

2025 год особенно богат премьерами, поражающими разнообразием жанров — от эпического фэнтези и научной фантастики до психологической драмы. В центре многих из них — темы бессмертия, духовного развития, силы воли и борьбы за справедливость.

Быть героем X (To Be Hero X)

Премьера: 6 апреля 2025 года

Третий сезон антологии To Be Hero, созданный Ли Хаолином. Сюжет разворачивается в мире, где вера людей придает героям сверхспособности. Если люди верят, что кто-то может летать, то этот человек получает способность летать.

Нет Чжа 2 (Ne Zha 2)

Премьера: 29 января 2025 (Китайский Новый год)

О продолжении успешного анимационного фильма Ne Zha. Фильм стал самым кассовым в истории китайского кинематографа, собрав 14,7 миллиарда юаней.

Бессмертная закалка: Битва богов (Xian Ni: Battle of the Gods)

Премьера: 30 мая 2025 года

Адаптация популярного веб-романа Renegade Immortal. Ожидается как одна из самых выдающихся анимационных премьер года.

Души боевых искусств-близнецы (Twin Martial Souls)

Премьера: 15 мая 2025 года

Новый сериал от Suoyi Technology Animation.

Небесное происхождение или Небесный источник (Tian Yuan)

Премьера: 2025 год

Анимационный сериал в жанре экшн, приключения и фэнтези, адаптированный из популярного романа.

Медведи Буны: Возрожденное будущее (Boonie Bears: Future Reborn)

Премьера: 29 января 2025 года

Одиннадцатый фильм во франшизе Boonie Bears. Герои путешествуют в будущее, где Земля потерпела экологическую катастрофу.

Обладатель тайн (Lord of the Mysteries)

Премьера: лето 2025 года

Адаптация популярного китайского веб-романа. Сюжет обещает глубочайшее погружение в мир мистики и приключений.

Если ты любишь китайское аниме, сохрани себе эту публикацию, ведь в ней указаны самые интересные китайские анимационные проекты 2025 года, уже успевшие заинтересовать поклонников донхуа по всему миру.

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