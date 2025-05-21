Фантастика украинского производства: фильм “Ти — космос” готовится к премьере

Украинский космический дальнобойщик Андрей перевозит ядерные отходы с Земли на спутник Юпитера. После внезапного взрыва нашей планеты обломки уничтожают все вокруг, и он остается один в космосе.

Но неожиданно на связь выходит француженка Катрин — она нуждается в помощи. Это — сюжет нового украинского фильма Ти — космос, который выходит в прокат в ноябре.

Ти — космос: детали о новой ленте

Фильм снял Павел Остриков — режиссер и сценарист, который работал над этой историей более десяти лет.

— Даже не представлял, куда приведет меня эта история. За все эти годы она стала для меня всей жизнью. Сейчас я чувствую только радость, что наконец эта история о последней любви во Вселенной встретится со зрителем, — рассказал Остриков.

Чтобы создать полноценный мир — не бутафорский, а такой, что действительно работает на эмоцию, — команда построила пять жилых модулей, разработала концепты космического корабля и его интерьера, а также создала полноценного робота.

Роль Андрея исполнил Владимир Кравчук, который сейчас служит в Вооруженных Силах Украины. Робота Макса озвучил также военнослужащий ВСУ — Леонид Попадько. Их диалоги — один из источников жизни в этой космической тишине.

Мировая премьера в Торонто

Ти — космос дебютировал в международном кинопрокате 7 сентября 2024 года на Международном кинофестивале в Торонто — в секции Discovery. Далее лента получила главные награды на научно-фантастических фестивалях в Страсбурге, Триесте, Париже и Бостоне.

Фильм уже успел привлечь внимание мировых кинокритиков.

Одно из самых известных и авторитетных международных изданий о киноиндустрии Variety пишет об украинской ленте:

Фильм однозначно станет фестивальным любимцем благодаря своей необычной концепции, а также блестящие диалоги и нестандартный подход к режиссуре обеспечат ему место в сердцах киноманов и за пределами фестивальных экранов.

Не менее теплые отзывы и от зрителей. Один из пользователей IMDb отметил:

Сюжет держит до последнего — именно тогда, когда тебе кажется, что уже все понятно, он блестяще переворачивает все ожидания. Это идеальный баланс смеха и эмоций, с моментами, которые по-настоящему трогают.

В Украине лента выйдет на широкие экраны 20 ноября 2025 года.

А трейлер уже можно посмотреть, чтобы знать, к чему готовиться.

