Китайські мультфільми 2025: аніме, які вже наробили шуму

У 2025 році китайська анімація, відома як донхуа, продовжує активно розвиватися й упевнено заявляє про себе на світовій сцені. Перебуваючи колись у тіні японського аніме, сьогодні китайські студії створюють яскраві, візуально дивовижні проекти, які поєднують сучасні технології з глибоко вкоріненими традиціями Сходу.

Донхуа все частіше привертає увагу глядачів не лише у Китаї, а й далеко за його межами — завдяки оригінальним сюжетам, філософським темам і стилю, що поступово формує власне обличчя.

Читай добірку найкращих китайських мультиків аніме: сюжети, жанри й що варто подивитися у 2025 — у нашому матеріалі.

Найкращі китайські мультфільми 2025

2025 рік особливо багатий на прем’єри, які вражають різноманіттям жанрів — від епічного фентезі й наукової фантастики до психологічної драми. У центрі багатьох із них — теми безсмертя, духовного розвитку, сили волі та боротьби за справедливість.

Бути героєм X (To Be Hero X)

Прем’єра: 6 квітня 2025 року

Третій сезон антології To Be Hero, створений Лі Хаоліном. Сюжет розгортається у світі, де віра людей надає героям надздібності. Якщо люди вірять, що хтось може літати, то ця особа отримує здатність літати.

Не Чжа 2 (Ne Zha 2)

Прем’єра: 29 січня 2025 року (Китайський Новий рік)

Продовження успішного анімаційного фільму Ne Zha. Фільм став найкасовішим в історії китайського кінематографа, зібравши 14,7 мільярда юанів.

Безсмертне загартування: Битва богів (Xian Ni: Battle of the Gods)

Прем’єра: 30 травня 2025 року

Адаптація популярного веб-роману Renegade Immortal. Очікується як одна з найвизначніших анімаційних прем’єр року.

Душі бойових мистецтв-близнюки (Twin Martial Souls)

Прем’єра: 15 травня 2025 року

Новий серіал від Suoyi Technology Animation.

Небесне походження або Небесне джерело (Tian Yuan)

Прем’єра: 2025 рік

Анімаційний серіал у жанрі екшн, пригоди та фентезі, адаптований з популярного роману.

Ведмеді Буни: Відроджене майбутнє (Boonie Bears: Future Reborn)

Прем’єра: 29 січня 2025 року

Одинадцятий фільм у франшизі Boonie Bears. Герої подорожують у майбутнє, де Земля зазнала екологічної катастрофи.

Володар таємниць (Lord of the Mysteries)

Прем’єра: літо 2025 року

Адаптація популярного китайського веб-роману. Сюжет обіцяє глибоке занурення у світ містики та пригод.

Якщо ти полюбляєш китайське аніме, збережи собі цю публікацію, адже в ній вказані найцікавіші китайські анімаційні проєкти 2025 року, що вже встигли зацікавити шанувальників донхуа по всьому світу.

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