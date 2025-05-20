Нові фільми Netflix у травні 2025: гід по найгарячіших прем’єрах

Травень 2025 року на Netflix — справжній кінематографічний урожай! Цього місяця стримінг-платформа пропонує глядачам і моторошні хорори, і зворушливі драми, і гостросюжетні документалки. Прем’єри обіцяють розважити, налякати, надихнути — а деякі навіть змусити переглянути своє ставлення до життя.

Ми підготували для вас гід найцікавішими новинками, які вже доступні або зовсім скоро з’являться.

Читай добірку прем’єр місяця, жанри, сюжети та найочікуваніші релізи на Нетфлікс у травні 2025 — в матеріалі.

Нові фільми від Netflix у травні 2025

Нонни (Nonnas)

Прем’єра: 9 травня

Це біографічна комедійна драма, заснована на реальній історії Джо Скаравелли, який після смерті матері відкрив ресторан Enoteca Maria на Стейтен-Айленді. Особливістю закладу стало те, що кухарями стали бабусі з різних куточків Італії, які готували традиційні страви своїх регіонів.

Фільм вже вийшов і швидко став хітом, очоливши топ-10 Netflix у США вже в перший тиждень після релізу. Стрічка отримала позитивні відгуки за свою теплу атмосферу та зворушливу історію. Критики відзначають, що Нонни — це “як домашня страва, приготована для родини: проста, щира і смачна”.

Нерозказане: Лівер Кінг (Untold: The Liver King)

Прем’єра: 12 травня

Документальний фільм тривалістю 65 хвилин розповідає про Браяна Джонсона, відомого як Liver King, фітнес-інфлюенсера, який здобув популярність завдяки пропаганді “первісного способу життя” та споживанню сирих органів тварин.

Документалка досліджує стрімкий злет Джонсона, який побудував імперію вартістю понад 100 мільйонів доларів, продаючи дієтичні добавки та пропагуючи “дев’ять первісних принципів” здоров’я.

Однак у 2022 році з’ясувалося, що Джонсон витрачав понад 11 000 доларів щомісяця на стероїди та гормони росту, попри публічні заяви про “натуральність” свого тіла. Після витоку електронних листів він визнав використання заборонених препаратів і просив вибачення перед аудиторією.

Американське полювання: Усама бін Ладен (American Manhunt: Osama bin Laden)

Прем’єра: 14 травня

Трисерійна документалка про десятирічне полювання на лідера Аль-Каїди, з ексклюзивними інтерв’ю та рідкісними кадрами.

Серіал отримав позитивні відгуки за глибокий аналіз та захопливу подачу матеріалу. Деякі критики зазначають, що документалка надає унікальний погляд на події, які змінили хід історії.

Любов, смерть і роботи: Том 4 (Love, Death & Robots: Volume 4)

Прем’єра: 15 травня

У четвертому томі серіалу, створеного Тімом Міллером та виконавчим продюсером Девідом Фінчером, представлено десять епізодів, кожен з яких має унікальний стиль анімації та сюжет. Серед режисерів — Дженніфер Нельсон, Патрік Осборн, Роберт Валлі та інші. Анімацію виконали студії Blur, AGBO, Polygon Pictures та інші.

Страхітлива вулиця: Королева балу (Fear Street: Prom Queen)

Прем’єра: 23 травня

Це четверта частина франшизи Вулиця страху, заснована на романі Р. Л. Стайна 1992 року. Фільм поєднує атмосферу слешерів 1980-х з сучасним підходом до підліткових жахів.

Події розгортаються у 1988 році в середній школі Шейдісайду, де готуються до випускного балу. Коли несподівана кандидатка приєднується до боротьби за титул королеви балу, інші претендентки починають зникати. Бал перетворюється на криваву арену, де кожен крок може стати останнім.

Фред і Роуз Вест: Британська історія жаху (Fred and Rose West: A British Horror Story)

Прем’єра: 14 травня

Трилер-документалка про одного з найвідоміших серійних убивць Великобританії, з новими матеріалами та інтерв’ю.

Чотири пори року (The Four Seasons)

Прем’єра: 1 травня

Це комедійна драма є адаптацією однойменного фільму 1981 року. Історія розповідає про трьох подружніх пар, які щосезону разом вирушають у відпустку. Однак цього разу одна з пар розлучається, і чоловік приводить нову, значно молодшу партнерку. Це порушує звичний баланс у групі друзів, викликаючи напругу та переосмислення стосунків.

Сирени (Sirens)

Прем’єра: 22 травня

Події серіалу розгортаються протягом одного вікенду в розкішному маєтку на пляжі. Девон стурбована дивними стосунками своєї сестри Сімони з новою світською левицею Мікаелою Келл. Вирішивши втрутитися, Девон не підозрює, наскільки небезпечною може бути Мікаела.

Серіал досліджує теми жіночої влади, класових відносин та сімейних зв’язків.

Тож не проґав ці гучні прем’єри та додай їх до свого списку перегляду. Нехай травень подарує тобі яскраві вечори з улюбленим жанром і героями, які ще надовго залишаться в пам’яті!

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