Новые фильмы Netflix в мае 2025: гид по самым горячим премьерам

Май 2025 года на Netflix — настоящий кинематографический урожай! В этом месяце стриминг-платформа предлагает зрителям и жуткие хорроры, и трогательные драмы, и остросюжетные документалки. Премьеры обещают развлечь, испугать, вдохновить, а некоторые даже заставить пересмотреть свое отношение к жизни.

Мы подготовили для вас гид самыми интересными новинками, которые уже доступны или совсем скоро появятся.

Читай подборку премьер месяца, жанры, сюжеты и самые ожидаемые релизы на Нетфликс в мае 2025 года — в материале.

Новые фильмы от Netflix в мае 2025

Нонны (Nonnas)

Премьера: 9 мая

Это биографическая комедийная драма, основанная на реальной истории Джо Скаравелли, который после смерти матери открыл ресторан Enoteca Maria на Стейтен-Айленде. Особенностью заведения стало то, что поварами стали бабушки из разных уголков Италии, готовившие традиционные блюда своих регионов.

Фильм уже вышел и быстро стал хитом, возглавив топ-10 Netflix в США уже в первую неделю после релиза. Лента получила положительные отзывы о своей теплой атмосфере и трогательной истории. Критики отмечают, что Нонны — это “как домашнее блюдо, приготовленное для семьи: простое, искреннее и вкусное”.

Нерассказанное: Ливер Кинг (Untold: The Liver King)

Премьера: 12 мая

Документальный фильм продолжительностью 65 минут рассказывает о Брайане Джонсоне, известном как Liver King, фитнес-инфлюэнсере, который получил популярность благодаря пропаганде “первоначального образа жизни” и потреблению сырых органов животных.

Документалка исследует стремительный взлет Джонсона, построившего империю стоимостью более 100 миллионов долларов, продавая диетические добавки и пропагандируя “девять первоначальных принципов” здоровья.

Однако в 2022 году выяснилось, что Джонсон тратил более 11 000 долларов ежемесячно на стероиды и гормоны роста, несмотря на публичные заявления о “натуральности” своего тела. После утечки электронных писем он признал использование запрещенных препаратов и просил прощения перед аудиторией.

Американская охота: Усама бин Ладен (Osama bin Laden)

Премьера: 14 мая

Трехсерийная документалка о десятилетней охоте на лидера Аль-Каиды, с эксклюзивными интервью и редкими кадрами.

Сериал получил положительные отзывы за глубокий анализ и увлекательную подачу материала. Некоторые критики отмечают, что документалка дает уникальный взгляд на события, изменившие ход истории.

Любовь, смерть и работы: Том 4 (Love, Death & Robots: Volume 4)

Премьера: 15 мая

В четвертом томе сериала, созданного Тимом Миллером и исполнительным продюсером Дэвидом Финчером, представлено десять эпизодов, каждый из которых имеет уникальный стиль анимации и сюжет. Среди режиссеров – Дженнифер Нельсон, Патрик Осборн, Роберт Валли и другие. Анимацию выполнили студии Blur, AGBO, Polygon Pictures и другие.

Ужасающая улица: Королева бала (Fear Street: Prom Queen)

Премьера: 23 мая

Это четвертая часть франшизы Улица страха, основанная на романе Р. Л. Стайна 1992 года. Фильм сочетает атмосферу слешеров 1980-х с современным подходом к подростковым ужасам.

События разворачиваются в 1988 году в средней школе Шейдисайда, где готовятся к выпускному балу. Когда неожиданная кандидатка присоединяется к борьбе за титул королевы бала, другие претендентки начинают исчезать. Балл превращается в кровавую арену, где каждый шаг может стать последним.

Фред и Роуз Вест: Британская история ужаса.

Премьера: 14 мая

Триллер-документалка об одном из самых известных серийных убийц Великобритании, с новыми материалами и интервью.

Четыре времени года (The Four Seasons)

Премьера: 1 мая

Эта комедийная драма является адаптацией одноименного фильма 1981 года. История рассказывает о трех супружеских парах, которые каждый сезон вместе отправляются в отпуск. Однако на этот раз одна из пар разводится, и мужчина приводит новую, гораздо младшую партнершу. Это нарушает обычный баланс в группе друзей, вызывая напряжение и переосмысление отношений.

Сирены (Sirens)

Премьера: 22 мая

События сериала разворачиваются в течение одного уик-энда в роскошном поместье на пляже. Девон обеспокоена странными отношениями своей сестры Симоны с новой светской львицей Микаэлой Келл. Решив вмешаться, Девон не подозревает, как опасной может быть Микаэла.

Сериал исследует темы женской власти, классовых отношений и семейных связей.

Поэтому не упусти эти громкие премьеры и добавь их в свой список просмотра. Пусть май подарит тебе яркие вечера с любимым жанром и героями, которые еще надолго останутся в памяти!

Еще раньше мы рассказывали о планируемом продлении еще на пятый и шестой сезоны культового сериала о любви — Бриджертоны.

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