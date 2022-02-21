Леди не сёрбает. Секреты этикета от Оли Фреймут

Украинская телеведущая Оля Фреймут славится своими манерами и знанием этикета. На личной странице в Instagram звезда решила поделиться мудростью и принялась перечислять основные секреты высококлассной леди.

Взгляд

По словам Фреймут, настоящая пани никогда не отводит взгляд, разве что видит что-то совсем неприличное. Она смотрит на собеседника с теплом и вниманием, даже если тот разгильдяй.

Разговор

С настоящей леди всегда есть о чем поговорить. Она знает, что ответить на вопрос о коронавирусе, долгах, антихристах и ​​даже власти.

Леди интересуется собеседником. Больше слушает, говорит мало.

А еще, по правилам этикета, нельзя перебивать и продолжать предложение того, с кем общаетесь.

Приятность

По словам эксперта, настоящая пани никогда не жалуется и не сетует. Даже если она облилась кофе, замерзла или получила штраф за парковку.

Она не делится досадой с миром.

Внимательность

Настоящая леди должна чувствовать эмпатию к окружающим. Заниматься благотворительностью, но анонимно, помогать старикам или отвозить бездомных животных в приют.

Леди всегда чутка к чужой беде.

Эмоции

Если хотите подражать манерам Оли Фреймут, придется контролировать собственные эмоции: не кривить нос, если что-то вызывает отвращение; не повышать голос; не визжать. Ибо настоящая леди контролирует свои радости и гнев.

Осанка

Горбиться, даже если ты устала или несешь тяжелые сумки, не стоит. Спина должна быть ровной, как и голова. Между подбородком и грудью должно быть расстояние в ладонь, рассказывает Фреймут. И добавляет:

Если голова клонится книзу, как увядшая георгина, леди будет выглядеть неуверенно.

Столовые манеры

Есть нужно аккуратно — этому учат еще с детства. Приборами пользоваться по назначению и “не отгонять ими злых духов”.

А еще соблюдать следующие правила:

не хлебать, как с перепоя;

не облизываться;

не дуть на горячий суп;

не говорить с набитым ртом;

не кусать хлеб;

оставлять немного еды в тарелке, даже если не наелась;

бортики тарелки всегда оставлять чистыми.

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