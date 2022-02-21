Леди не сёрбает. Секреты этикета от Оли Фреймут

Украинская телеведущая Оля Фреймут славится своими манерами и знанием этикета. На личной странице в Instagram звезда решила поделиться мудростью и принялась перечислять основные секреты высококлассной леди.
По словам Фреймут, настоящая пани никогда не отводит взгляд, разве что видит что-то совсем неприличное. Она смотрит на собеседника с теплом и вниманием, даже если тот разгильдяй.
С настоящей леди всегда есть о чем поговорить. Она знает, что ответить на вопрос о коронавирусе, долгах, антихристах и даже власти.
Леди интересуется собеседником. Больше слушает, говорит мало.
Леди интересуется собеседником. Больше слушает, говорит мало.
А еще, по правилам этикета, нельзя перебивать и продолжать предложение того, с кем общаетесь.
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от FreimutOlia (@freimutolia)
Публикация от FreimutOlia (@freimutolia)
По словам эксперта, настоящая пани никогда не жалуется и не сетует. Даже если она облилась кофе, замерзла или получила штраф за парковку.
Она не делится досадой с миром.
Она не делится досадой с миром.
Настоящая леди должна чувствовать эмпатию к окружающим. Заниматься благотворительностью, но анонимно, помогать старикам или отвозить бездомных животных в приют.
Леди всегда чутка к чужой беде.
Леди всегда чутка к чужой беде.
Если хотите подражать манерам Оли Фреймут, придется контролировать собственные эмоции: не кривить нос, если что-то вызывает отвращение; не повышать голос; не визжать. Ибо настоящая леди контролирует свои радости и гнев.
Горбиться, даже если ты устала или несешь тяжелые сумки, не стоит. Спина должна быть ровной, как и голова. Между подбородком и грудью должно быть расстояние в ладонь, рассказывает Фреймут. И добавляет:
Если голова клонится книзу, как увядшая георгина, леди будет выглядеть неуверенно.
Если голова клонится книзу, как увядшая георгина, леди будет выглядеть неуверенно.
Есть нужно аккуратно — этому учат еще с детства. Приборами пользоваться по назначению и “не отгонять ими злых духов”.
А еще соблюдать следующие правила:
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