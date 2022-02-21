Панна не сьорбає. Секрети висококласної леді від Олі Фреймут

Українська телеведуча Оля Фреймут славиться своїми манерами та знанням етикету. На особистій сторінці в Instagram зірка вирішила поділитися мудрістю та взялася лічити основні секрети висококласної пані.

Погляд

За словами Фреймут, справжня панянка ніколи не відводить погляд, хіба бачить щось зовсім непристойне. Вона дивиться на співрозмовника з теплом та увагою, навіть якщо той пропащий.

Розмова

Зі справжньою пані завжди є про що потеревенити. Вона знає, що відповісти на питання про коронавірус, борги, антихристів і навіть владу.

Панна цікавиться співрозмовником. Більше слухає, говорить мало.

А ще, за правилами етикету, не можна перебивати й продовжувати речення за того, з ким спілкуєтеся.

Приємність

За словами експертки, справжня пані ніколи не бідкається і не нарікає. Навіть якщо вона облилася кавою, змерзла, отримала штраф за паркування.

Вона не ділиться гризотою зі світом.

Уважність

Справжня леді має відчувати емпатію до оточення. Має займатися благодійністю, але анонімно, допомагає стареньким чи відвозить тварин до притулку.

Пані завжди чуйна до чужого лиха.

Емоції

Якщо хочете наслідувати манери Олі Фреймут, доведеться контролювати власні емоції: не кривити ніс, якщо гидко; не підвищувати голос; не вищати. Бо справжня леді контролює свої радощі та гнів.

Постава

Горбитися, навіть якщо стомлені й несите важкі клунки, не варто. Спина має бути рівною, голівонька — теж. Між підборіддям і грудьми має бути відстань з долоню, розповідає Фреймут. І додає:

Якщо голова хилиться додолу, як зів‘яла жоржина, пані матиме невпевнений вигляд.

Столові манери

Їсти треба охайно — цього вчать ще з дитинства. Приборами користуватися обережно й “не відганяти ними злих духів”.

А ще пані дотримується таких правил:

не сьорбає, як з перепою;

не облизується;

не дмухає на гарячий суп;

не говорить з набитим ротом;

не кусає хліб;

залишає трохи в тарілці, навіть якщо не наїлася;

бортики її тарілі завжди чисті.

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