Не бійся промовляти страхи — Марина Боржемська про те, як розкрити свою жіночність

Як написала визначна українська поетеса Ліна Костенко, життя іде і все без коректур.

Але іноді ми зупиняємося на мить у бурхливому вирі подій і хочемо вирватися з порочного кола — щось змінити.

Фітнес-тренерка, спеціалістка з правильного харчування Марина Боржемська радить не боятися змін, адже найстрашніше — це небажання самовдосконалюватися.

Ми не маємо боятися промовити вголос свої страхи; те, що не дає нам можливості розкритися як жінці. Коли починаємо говорити, то розуміємо свою проблему, і тоді легше почати боротися з нею.

Багато жінок жертвують собою заради родини й забувають про те, що сімейні обов’язки розподіляються як із чоловіком, так і з дітьми. Батько також має брати участь у вихованні малюків, а останні можуть допомагати батькам з побутовими справами.

Жінки звикли перебирати всі обов’язки на свої тендітні плечі. Це не дає чоловікам виконувати свою роль, а дітям — розвиватися та ставати самостійними.

Жінки! Ви прийшли у цей світ для того, щоб прикрасити його, зробити кращим, огорнути своєю турботою та любов’ю. Не забувайте приділяти собі час.

Марина Боржемська впевнена, що доглядати за собою потрібно насамперед для самої себе. Тоді оточення це помічатиме і захоплюватиметься такою жінкою.

Уже зовсім скоро — 6 лютого — на телеканалі СТБ відбудеться прем’єра проекту Щасливі за сім днів.

Щотижня Марина Боржемська, Андрій Жельветро та Надія Матвєєва працюватимуть з однією з героїнь. Вони допоможуть учасницям проекту змінити ставлення до себе, щоб через сім днів у дзеркалі кожна з них побачила ту, якою завжди мріяла стати.

Марина Боржемська розповіла, які історії вразили її найбільше.

Кожна з жінок прийшла зі своїм болем, але найцінніше — те, що вони були готові довірити себе нам, щоб щось змінити.

Наприклад, молода героїня Яна. Гарна дівчина за своєю зовнішністю абсолютно не бачила і не приймала себе внутрішню. Вона намагалася ін’єкціями краси змінити себе — збільшити губи, щоб подобатися не собі, а іншим людям.

У соціальних мережах Яна занадто перебільшено змінювала свою зовнішність.

Було складно достукатися до внутрішньої Яни, щоб вона зрозуміла, що вродлива, але бачить себе по-іншому. Треба було змусити її полюбити себе такою, якою вона є насправді, — коментує Марина Боржемська.

Інша учасниця Марія має непогані стосунки в сім’ї, але вона засиділася вдома. Дистанційна робота перестала приносити їй дохід і впевненість у завтрашньому дні.

Жінка запустила свою зовнішність, перестала рухатися вперед, хоча має багато талантів. Проблема в тому, що коли ми втрачаємо ґрунт під ногами, то починаємо плисти за течією. Нам так зручно. Ми перестаємо доглядати за собою, виділяти на це гроші.

Марії треба було донести, що сім’я — це, безумовно, добре, але де вона в цій родині? Що вона робить для того, щоб покращити якість свого особистого життя?

Марина Боржемська впевнена: коли ти покращуєш своє життя, то змінюється на краще життя всіх людей, які поряд із тобою.

Була також героїня Наталя з дуже тяжкою долею. Вона постійно притягувала до себе чоловіків, які її знецінювали. У дитинстві вона зазнавала насильства.

Потім її доля весь час зводила з аб’юзерами та ґвалтівниками. Чоловік Наталі не давав їй жодної свободи.

Як було складно таку людину, загнане в куток кошеня, змусити повірити в себе та побачити власну красу, — розповідає Марина Боржемська.

Проект Щасливі за сім днів розкриє багато історій, які тебе здивують. У кожній із жінок ти зможеш побачити себе, зробити висновки та змінити своє життя. Дивися з 6 лютого, о 18:40 на СТБ!

Багато жінок страждають через низьку самооцінку та неприйняття себе. Дехто настільки ненавидить своє зображення у дзеркалі, що починає соромити інших за демонстрацію жіночності.

Як цього позбутися? Популярна акторка Ксенія Мішина розповіла про те, як полюбити своє тіло.