Не бойся проговаривать страхи — Марина Боржемская о том, как раскрыть свою женственность

Как написала известная украинская поэтесса Лина Костенко, “життя іде і все без коректур”.

Но иногда мы останавливаемся на мгновение в бурном омуте событий и хотим вырваться из порочного круга — что-то изменить.

Фитнес-тренер, специалист по правильному питанию Марина Боржемская советует не бояться перемен, ведь самое страшное — это нежелание самосовершенствоваться.

Мы не должны бояться произнести вслух свои страхи; то, что не дает нам возможности раскрыться как женщине. Когда начинаем говорить, понимаем свою проблему, и тогда легче начать бороться с ней.

Многие женщины жертвуют собой ради семьи и забывают, что семейные обязанности распределяются как с мужем, так и с детьми. Отец должен участвовать в воспитании малышей, а последние могут помогать родителям с бытовыми делами.

Женщины привыкли перебирать все обязанности на свои хрупкие плечи. Это не дает мужчинам выполнять свою роль, а детям развиваться и становиться самостоятельными.

Женщины! Вы пришли в этот мир для того, чтобы украсить его, сделать лучшим, объять своей заботой и любовью. Не забывайте уделять себе время.

Марина Боржемская уверена, что ухаживать за собой нужно, прежде всего, для самой себя. Тогда окружение это будет замечать и восхищаться такой женщиной.

Уже совсем скоро — 6 февраля — на телеканале СТБ состоится премьера проекта Счастливые за семь дней.

Каждую неделю Марина Боржемская, Андрей Жельветро и Надежда Матвеева будут работать с одной из героинь. Они помогут участницам проекта изменить отношение к себе, чтобы через семь дней в зеркале каждая из них увидела ту, которой всегда мечтала стать.

Марина Боржемская рассказала, какие истории поразили ее больше всего.

Каждая из женщин пришла со своей болью, но самое ценное то, что они были готовы доверить себя нам, чтобы что-то изменить.

К примеру, молодая героиня Яна. Красивая девушка за своей внешностью совершенно не видела и не принимала себя внутреннюю. Она пыталась инъекциями красоты изменить себя — увеличить губы, чтобы нравиться не себе, а другим людям.

В социальных сетях Яна слишком преувеличенно изменяла свою внешность.

Было сложно достучаться до внутренней Яны, чтобы она поняла, что красива, но видит себя по-другому. Надо было заставить ее полюбить себя такой, какая она на самом деле.

Так комментирует Марина Боржемская.

Другая участница Мария имеет неплохие отношения в семье, но она засиделась дома. Удаленная работа перестала приносить ей доход и уверенность в завтрашнем дне.

Женщина запустила свой внешний вид, перестала двигаться вперед, хотя имеет много талантов. Проблема в том, что когда мы теряем почву под ногами, то начинаем плыть по течению.

Нам так удобно. Мы перестаем ухаживать за собой, выделять на это деньги.

Марии нужно было донести, что семья — это, безусловно, хорошо, но где она в этой семье? Что она делает для того, чтобы улучшить качество своей личной жизни?

Марина Боржемская уверена: когда ты улучшаешь свою жизнь, то меняется к лучшему жизнь всех людей, которые рядом с тобой.

Была также героиня Наталья с очень тяжелой судьбой. Она постоянно притягивала к себе обесценивающих ее мужчин. В детстве она подвергалась насилию.

Затем ее судьба все время возводила с абьюзерами и насильниками. Муж Натальи не давал ей никакой свободы.

Как было сложно такого человека, загнанного в угол котенка, заставить поверить в себя и увидеть собственную красоту, — рассказывает Марина Боржемская.

Проект Счастливые за семь дней раскроет много историй, которые тебя удивят. В каждой женщине ты сможешь увидеть себя, сделать выводы и изменить свою жизнь. Смотри с 6 февраля, в 18:40 на СТБ!

Многие женщины страдают из-за низкой самооценки и неприятия себя. Некоторые настолько ненавидят свое изображение в зеркале, что начинают стыдить других за демонстрацию женственности.

Как от этого избавиться? Популярная актриса Ксения Мишина рассказала, как полюбить свое тело.