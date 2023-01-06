Вкус гречки раскроется по-новому! Три необычных блюда с этой крупой

Гречневая крупа — ценный источник железа, витаминов группы В, фосфора, магния и цинка. Конечно, самый простой рецепт из нее — всем с детства знакомая каша.
Однако если гречка в классическом виде тебе уже надоела, то ее вкус можно разнообразить в сочетании с другими продуктами.
Фитнес-тренер Марина Боржемская поделилась тремя простыми, но необычными рецептами из гречневой крупы.
Ингредиенты:
Способ приготовления
В салат можно добавить любые другие сезонные овощи.
Гречка на завтрак — тоже отличная идея. Читай, как приготовить боул с гречкой всего за несколько минут.
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