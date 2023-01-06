Вкус гречки раскроется по-новому! Три необычных блюда с этой крупой

Гречневая крупа — ценный источник железа, витаминов группы В, фосфора, магния и цинка. Конечно, самый простой рецепт из нее — всем с детства знакомая каша.

Однако если гречка в классическом виде тебе уже надоела, то ее вкус можно разнообразить в сочетании с другими продуктами.

Фитнес-тренер Марина Боржемская поделилась тремя простыми, но необычными рецептами из гречневой крупы.

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Ингредиенты:

Филе тилапии — 2 шт. (300 г)

Морковь — 1 шт.

Лук — 1/2 шт.

Сваренная гречка — 200-300 г

Яйцо — 1 шт.

Соль — 0,5 ч.л.

Другие приправы по вкусу

Способ приготовления

Нарежь кусочками рыбное филе и измельчи его до состояния пюре в комбайне. Добавь соль, приправы, гречневую кашу и снова взбей. Нарежь лук и положи его в большую кастрюлю. Натри морковь на терке и взбей в комбайне. Положи смесь в миску с луком и перемешай, а затем добавь яйцо. Смажь решетку пароварки оливковым маслом. Сформируй руками котлетки и выложи их на решетку. Накрой пароварку крышкой и готовь блюдо в течение 20 минут.

Рецепт приготовления овощного салата с гречкой

Ингредиенты:

Отварная гречневая крупа — 3 ст. л.

Огурец — 100-200 г

Помидоры — 3 шт.

Болгарский перец — 50-100 г

Фета или брынза — 50 г

Петрушка

Оливки

Черный перец и другие приправы по вкусу

Оливковое масло — 2 ст. л.

Бальзамический соус

Лимонный сок — 1 ч.л.

В салат можно добавить любые другие сезонные овощи.

Способ приготовления

Промой все овощи. Нарежь огурец и помидор кубиками. Очисти от семян перец и измельчи его. Добавь к овощам отварную гречку и специи. Фету или брынзу нарежь на мелкие кусочки. Для приготовления заправки смешай оливковое масло, лимонный сок и бальзамический соус. По желанию можно выдавить чеснок.

Как приготовить гречневую запеканку

Ингредиенты:

Сваренная гречка — 500 г

Отварное куриное филе — 1 шт.

Грибы — 10 шт.

Твердый сыр — 200 г

Лук — 1 шт.

Яйца — 2 шт.

Сметана — 200 г

Специи по вкусу

Способ приготовления

Нарежь куриное филе, грибы и лук небольшими кусочками. Для заправки смешай 2-3 ст.л. сметаны с яйцами и добавь специи. Потуши лук с куриным филе, грибами и сметаной в течение пяти минут. Натри на терке сыр. Высыпь в форму и распредели гречку, а сверху присыпь половиной тертого сыра. Выложи куриное филе с грибами и сметаной. Сверху высыпь остаток сыра. Залей запеканку заправкой из сметаны и яиц и выпекай в духовке при 200°C в течение 20 минут.

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