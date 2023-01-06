Смак гречки розкриється по-новому! Три незвичайні страви з цією крупою

Гречана крупа — цінне джерело заліза, вітамінів групи В, фосфору, магнію і цинку. Звісно, найпростіший рецепт з неї — усім з дитинства знайома каша.

Однак, якщо гречка в класичному вигляді тобі вже набридла, то її смак можна урізноманітнити в поєднанні з іншими продуктами.

Фітнес-тренерка Марина Боржемська поділилась трьома простими, але незвичайними рецептами з гречаної крупи.

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Рибні котлети на пару: рецепт

Інгредієнти:

Філе тилапії — 2 шт. (300 г)

Морква — 1 шт.

Цибуля — 1/2 шт.

Зварена гречка — 200-300 г

Яйце — 1 шт.

Сіль — 0,5 ч.л.

Інші приправи до смаку

Спосіб приготування

Наріж шматочками рибне філе та подрібни його до стану пюре в комбайні. Додай сіль, приправи, гречану кашу та знову збий. Наріж цибулю та поклади її у велику каструлю. Натри моркву на тертці та збий у комбайні. Поклади суміш у миску з цибулею та перемішай, а потім додай яйце. Змаж решітку пароварки оливковою олією. Сформуй руками котлетки та виклади їх на решітку. Накрий пароварку кришкою та готуй страву протягом 20 хвилин.

Рецепт приготування овочевого салату з гречкою

Інгредієнти:

Відварена гречана крупа — 3 ст. л.

Огірок — 100-200 г

Помідори — 3 шт.

Болгарський перець — 50-100 г

Фета або бринза — 50 г

Петрушка

Оливки

Чорний перець та інші приправи до смаку

Оливкова олія — 2 ст. л.

Бальзамічний соус

Лимонний сік — 1 ч.л.

У салат можна також додати будь-які інші сезонні овочі.

Спосіб приготування

Помий усі овочі. Наріж огірок та помідор кубиками. Очисть від насіння перець та подрібни його. Додай до овочів відварену гречку та спеції. Фету або бринзу наріжте на дрібні шматочки. Для приготування заправки змішай оливкову олію, лимонний сік та бальзамічний соус. За бажанням можна видавити часник.

Як приготувати гречану запіканку

Інгредієнти:

Зварена гречка — 500 г

Відварене куряче філе — 1 шт.

Гриби — 10 шт.

Твердий сир — 200 г

Цибуля — 1 шт.

Яйця — 2 шт.

Сметана — 200 г

Спеції до смаку

Спосіб приготування

Наріж куряче філе, гриби та цибулю невеликими шматочками. Для заправки змішай 2-3 ст.л. сметани з яйцями та додай спеції. Потуши цибулю з курячим філе, грибами та сметаною протягом п’яти хвилин. Натри на терці сир. Висип у форму та розподіли гречку, а зверху присип половиною тертого сиру. Виклади куряче філе з грибами та сметаною. Зверху висип решту сиру. Залий запіканку заправкою зі сметани та яєць та випікай у духовці при 200°C протягом 20 хвилин.

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