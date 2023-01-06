Смак гречки розкриється по-новому! Три незвичайні страви з цією крупою

Гречана крупа — цінне джерело заліза, вітамінів групи В, фосфору, магнію і цинку. Звісно, найпростіший рецепт з неї — усім з дитинства знайома каша.
Однак, якщо гречка в класичному вигляді тобі вже набридла, то її смак можна урізноманітнити в поєднанні з іншими продуктами.
Фітнес-тренерка Марина Боржемська поділилась трьома простими, але незвичайними рецептами з гречаної крупи.
Інгредієнти:
Спосіб приготування
У салат можна також додати будь-які інші сезонні овочі.
Інгредієнти:
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