В чому суперсила гречки? Нутриціолог про корисні властивості цієї крупи

Кого мама в дитинстві не годувала гречаною кашею, а в школі не доводилося їсти гречаний суп? Якщо тобі, то ти щасливчик. Проте річ у тому, що ця крупа дуже корисна, у більшості випадків її готують по-ледачому — просто відварюють.

Чим корисна гречка

Про користь цієї крупи розповіла нутриціологиня Анастасія Голобородько. Гречка належить до групи псевдозлаків, фактично вони — насіння трав’янистих рослин.

Псевдозлак має більшу нутритивну цінність за складом та вони не мають глютену. Глютен може бути виключений на лікувальних протоколах, зокрема коли є аутоімунні захворювання, запалення ШКТ, алергії тощо.

Зараз також дивляться

У порівнянні з іншими крупами: рисом, спельтою, пшоном, перловою крупою склад гречаної набагато корисніший. В ній містяться всі типи клітковини для здоров’я кишківника.

Проте, існує міф — у гречці багато білка. Взагалі його відносно мало, всього 3%, зате ця крупа має майже повний профіль амінокислот — 18 з 20. Найбільше міститься глутаміну, аспарагіну, гліцину.⠀

Які вітаміни містяться у гречці

Ця крупа має мінімальний набір мінералів: маргенець, мідь, магній, трохи заліза та навіть кілька антиоксидантів — кверцетин, рутин.

Але важливо розуміти, що склад трав’янистих рослин такий, що ні білки, ні мінерали з них так просто й абсолютно не засвояться.

А ще гречка є хорошим джерелом повільних вуглеводів, це корисно для ШКТ.

Як у світі споживають гречку

Зазвичай у нас продається смажене насіння гречка, це та коричнева, яку ми бачимо в магазинах. Коли ми її варимо, вона може бути гіркою. Проте нині в продажу з’являється все більше зеленої (сирої) гречки. Вона завжди має менш виражений смак й більш липка.

Взагалі у світі гречку мало споживають як кашу, частіше вона трапляється у вигляді чаю або перероблена на борошно та локшину.⠀

Гречана каша може не бути гіркою та липкою, головне смачно її приготувати. А робити це можна:

з грибами,

з насінням та горіхами,

із зеленню та паростками, та будь-якими овочами,

зі спаржею,

зелену гречку використовують як основу солодких каш,

для випікання простого гречаного хліба (без пшениці та жита).

Щоб ти міг (могла) дати гречці другий шанс і полюбити її, хочемо нагадати, що раніше ми розповідали рецепт яворівського пирога з гречкою та картоплею від Євгена Клопотенка.