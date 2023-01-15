Никакая не магия, а комплексный подход — как избавиться от обвисшего живота и боков

Новогодние праздники отгремели и могли оставить в память о себе несколько лишних сантиметров в области живота и боков.

Ведь именно эти зоны одни из самых проблемных, на которые часто жалуются и женщины, и мужчины. Но не волнуйся, все поправимо, если подойти к вопросу комплексно.

Фитнес-тренер Марина Боржемская рассказала, с чего начать и как привести свое тело в форму.

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Правильное питание

Начинать свою борьбу с обвисшим животом и боками нужно с корректировки рациона. Добавь в свои завтраки больше белков, микроэлементов и сложных углеводов, а вот от быстрых углеводов откажись.

Крахмал замени клетчаткой, а жареное, сладкое, жирное и мучное минимизируй. Понятно, что сделать это бывает сложно.

Поэтому для дополнительной мотивации можно выписать на бумажку список вредных блюд и продуктов, чтобы смотреть на него всякий раз, когда захочется быстро перекусить нездоровой пищей.

Также обязательно нужно иметь обед и ужин, иначе ничто не удержит тебя от ночного переедания.

Тренировки

Питание будет хорошо работать вместе с регулярными тренировками. Плавание, скандинавская ходьба, бег и фитнес эффективно сжигают жировые отложения.

Для ускорения метаболизма выполняй силовые упражнения:

разнообразные скручивания;

велосипед;

планку;

приседания;

наклоны с дополнительным весом;

мостик;

махи ногами и т.д.

При этом очень важно держать мышцы живота напряженными и глубоко дышать.

Как ускорить результат

Чтобы ускорить метаболизм и быстрее похудеть, нужно выпивать ежедневно полтора — два литра воды.

На процесс похудения также влияет то, высыпается ли человек и насколько много стресса есть в его жизни.

Да, во время войны избежать недосыпания и тревоги практически невозможно, однако стоит попытаться по крайней мере снизить их разрушительную силу.

Во время похудения люди часто сталкиваются с проблемой потери эластичности кожи. Чтобы держать ее в тонусе, следует делать обертывания и пройти курс массажа. Однако обязательно нужно проконсультироваться с врачом по поводу противопоказаний к этим процедурам.

Важно всегда прислушиваться к своему телу и избавляться от лишних килограммов без вреда для здоровья. Читай, какие можно делать упражнения для похудения в талии.

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