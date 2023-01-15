Не магія, а комплексний підхід — як позбутись обвислого живота та боків

Новорічні свята відгриміли й могли залишити на згадку про себе кілька зайвих сантиметрів в області живота та боків.

Адже саме ці зони є одніми з найпроблемніших, на які часто скаржаться і жінки, і чоловіки. Та не хвилюйся, усе можна виправити, якщо підійти до питання комплексно.

Фітнес-тренерка Марина Боржемська розповіла, з чого почати та як привести своє тіло у форму.

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Правильне харчування

Починати свою боротьбу з обвислим животом та боками потрібно з коригування раціону. Додай у свої сніданки більше білків, мікроелементів та складних вуглеводів, а ось від швидких вуглеводів відмовся.

Крохмаль заміни клітковиною, а смажене, солодке, жирне та борошняне мінімізуй. Зрозуміло, що зробити це буває складно.

Тому для додаткової мотивації можна виписати на папірець список шкідливих страв та продуктів, щоб дивитись на нього щоразу, коли захочеться швидко перекусити нездоровою їжею.

Також обов’язково потрібно мати обід та вечерю, інакше ніщо не утримає тебе від нічного переїдання.

Тренування

Харчування добре працюватиме разом з регулярними тренуваннями. Плавання, скандинавська ходьба, біг та фітнес ефективно спалюють жирові відкладення.

Для прискорення метаболізму виконуй силові вправи:

різноманітні скручування;

велосипед;

планку;

присідання;

нахили з додатковою вагою;

місток;

махи ногами тощо.

При цьому дуже важливо тримати м’язи живота напруженими та глибоко дихати.

Як пришвидшити результат

Щоб прискорити метаболізм та швидше схуднути, треба випивати щодня півтора — два літри води.

На процес схуднення також впливає те, чи висипається людина та наскільки багато стресу є в її житті.

Так, під час війни уникнути недосипання та тривоги практично неможливо, однак варто спробувати принаймні знизити їхню руйнівну силу.

Під час схуднення люди часто стикаються з проблемою втрати еластичності шкіри. Щоб тримати її в тонусі варто робити обгортання та пройти курс масажу. Однак обов’язково треба проконсультуватись з лікарем щодо протипоказань до цих процедур.

Важливо завжди дослухатись до свого тіла та позбавлятись зайвих кілограмів без шкоди для здоров’я. Читай, які можна виконувати вправи для схуднення в талії.

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