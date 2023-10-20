Восхищают слушателей! Лучшие песни этой осени — подборка украинских треков

От разнообразия и качества новой украинской музыки иногда голова идет кругом! Еще несколько лет назад на это было сложно надеяться, однако украинский шоу-бизнес процветает новыми именами и яркими исполнителями.

Конечно, не все популярные песни действительно достойны внимания, но для развития украинского шоу-бизнеса нужны разные форматы и жанры. Если ты любишь и ждешь новых релизов от известных и малоизвестных артистов, мы подготовили подборку — лучшие украинские песни этой осени.

Лучшие украинские песни осени 2023 — новая украинская музыка

Важно: подборка является субъективным взглядом, и, к сожалению, не может охватить всех талантливых артистов и их песни. Но если кто-то из исполнителей тебе очень понравился, поддержи украинский шоу-биз — прослушай треки и добавь в избранные, а еще можно посетить концерты.

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Dissapeared Completely — Illusions

Инди-рок-группа из Киева притягивает лирикой. 20 октября они выпустили второй полноформатный альбом, точно достойный внимания. По названию и стилю песен можно догадаться, что фронтмен вдохновлялся группой Radiohead.

Однако это именно тот формат, которого не хватает украинской музыке. Свое знакомство ты можешь начать с трека Illusions.

Latexfauna — Masandra

Песня подверглась критике, но и одобрительным комментариям, ведь пока является наиболее дерзкой и откровенной в украинском шоу-бизнесе. Такой клип сняли, чтобы поощрить людей подписываться на OnlyFans, где группа собирает средства на ВСУ.

Оценить, твой ли это формат, ты можешь в нашем материале.

Жадан і Собаки — Рогань

Группа Жадан і Собаки за последние два года набирает обороты и популярность. Фронтмен группы и писатель Сергей Жадан снимается в клипах и исполняет песни вместе с Евгением Турчиновым.

Новая песня Рогань посвящена детским отношениям, дружбе и иногда совсем недетским проблемам. Клип на песню снял украинский режиссер Антонио Лукич. Эта песня и видеоработа точно достойны места в топе песен осени 2023.

Именно с Рогани началось освобождение Харьковской области больше года назад. Там погиб друг Сергея Жадана, это восточные ворота города, которые выходят на Донецкую область.

Lely45 — Хто ти, дівчинко?

Новый трек от Lely45 еще не занял позиции в топах и чартах, ведь совсем свежий. Но он точно достоин твоего внимания. Если ты любишь украинскую лирику — слушай трек прямо в материале.

Klavdia Petrivna — Знайди мене

Большинство современных украинских молодых исполнителей становятся популярными благодаря Tik-Tok. Песня исполнительницы Klavdia Petrivna Знайди мене тоже стала известной в соцсетях. Послушать и оценить новинку можно в нашем материале.

O.Torvald — Київ вдень і вночі

Песню группы O.Torvald знали в российской версии, однако на родном языке она звучит еще прекраснее. Фронтмен группы Женя Галич сначала не хотел делать перевод, но потом вдохновился тысячами трогательных видео киевлян в Tik-Tok под этот трек.

Jamala — Верше, мій верше

Именно с этой композиции когда-то началась карьера певицы. Лемковскую Верше, мій верше Джамала спела в 2009 году в Юрмале. Сейчас же перепела чувственный и сильный кавер.

Песня вошла в крымскотатарский альбом QIRIM, так как и здесь речь идет о желании жить на своей земле.

éllia — Серед цих самотніх душ ми не одні

Эта песня словно говорит, “мне нужна помощь”. В таком состоянии сейчас много украинцев, а спасти друг друга мы можем вниманием, искренностью и добротой.

Группа совсем молодая, появилась в 2023 году, однако участники давно знакомы слушателям — это музыканты других метал и рок-групп — Burned Time Machine, Space of Variations. Кстати, если ты любишь метал-жанры, мы рассказывали о влиянии метала и психоделической музыки на психику.

LYKHO — Усе погане зникне

Lykho (Никита Скоковский) выпустил песню из будущего альбома, которую записал совместно с музыкантом drimandr (Александр Злотницкий). Песня Усе погане зникне — о едином правильном прогнозе: рано или поздно [все] исчезнет, даже мы.

KRUTЬ — Пряля

Украинская исполнительница KRUTЬ перепела народную песню в обработке Николая Леонтовича. Это нежный и качественный трек, который заслуживает твоего внимания.

Эта видеоработа напоминает мне о связи с отцом. В 1970-х он играл в местном проскуровском вокально-инструментальном ансамбле. А его синтезатор и гитара с тех пор хранятся у нас дома, — написала певица в описании к клипу.

Раньше мы рассказывали о клипе TVORCHI на песню Разом.

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