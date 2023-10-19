Люди объединены единственным желанием. TVORCHI презентовали клип на песню Разом — о смыслах и целях

Украинцы выстояли в начале полномасштабной войны благодаря героизму и единству наших людей. Именно единству в беспокойные времена посвятили новую песню и видеоработу группа TVORCHI. Слушай и смотри клип на песню Разом — в нашем материале.

TVORCHI презентовали новый клип на песню Разом: необычные образы и замысел

Сегодня, 19 октября, группа TVORCHI представила видеоработу на песню Разом. Песня посвящена единству украинского народа.

Если хочешь идти быстро — иди один. Если хочешь идти далеко — идите вместе, — этими словами начинается клип. Это известная африканская поговорка, которая легла в основу видеоработы. Клип полон аллегорий и смыслов.

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— Трек Разом мы написали после первой части всеукраинского тура. Мы дали концерты в одиннадцати городах Украины, и в каждом городе, в каждом зале видели людей, желающих одного — мира и победы.

Тысячи людей, объединенных одним-единственным желанием. Это единство — движущая сила, о которой иногда под бременем обстоятельств мы забываем и в то же время становимся очень уязвимыми, — говорят TVORCHI.

Съемки клипа проходили на территории кампуса Киевского политехнического университета имени Игоря Сикорского более 10 часов. А костюмы участников группы весили не менее 10 кг. Эффект бури создали с помощью мощного вентилятора.

— Мы пытались передать то эмоциональное состояние, в котором большинство из нас живет сейчас. Мы люди, противостоящие огромному порыву ветра. Этот ветер символизирует сложность пути: чем сильнее дует, тем сложнее нам приходится идти вперед.

И когда мы идем в одиночку, то не можем выдержать этот поток, он нас сносит, но когда мы держимся вместе, то можем преодолеть все, — рассказал об идее видеорежиссер Руслан Махов.

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TVORCHI — Разом: слушать песню и смотреть клип

Вживую послушать новый трек можно во время благотворительного тура по городам Украины. 100% от продажи билетов TVORCHI перечислят на покупку инкубаторов для преждевременно рожденных младенцев.

Концерты состоятся: 23 октября — Сумы, 24 октября — Полтава, 26 октября — Харьков, 27 октября — Кривой Рог и 28 октября — Днепр.

Послушать песню Разом и посмотреть видеоработу на нее ты можешь в нашем материале.

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