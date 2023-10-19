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Люди об’єднані єдиним бажанням. TVORCHI презентували кліп на пісню Разом — про сенси та мету

Анастасія Грубрина, журналістка сайту 19 Жовтня 2023, 19:00
TVORCHI презентували кліп на пісню Разом: незвичні образи та задум

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