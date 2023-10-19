Люди об’єднані єдиним бажанням. TVORCHI презентували кліп на пісню Разом — про сенси та мету

Українці вистояли на початку повномасштабної війни завдяки героїзму та єдності наших людей. Саме єдності у буремні часи присвятили нову пісню та відеороботу до неї гурт TVORCHI. Слухай та дивися кліп на пісню Разом — у нашому матеріалі.

TVORCHI презентували новий кліп на пісню Разом: незвичні образи та задум

Сьогодні, 19 жовтня, гурт TVORCHI представив відеороботу на пісню Разом. Пісня присвячена єдності українського народу.

Якщо хочеш йти швидко — йди один. Якщо хочеш йти далеко — йдіть разом, — цими словами починається кліп. Це відома африканська приказка, яка лягла в основу відеороботи. Вона сповнена алегоріями та сенсами.

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— Трек Разом ми написали після першої частини всеукраїнського туру. Ми дали концерти в одинадцяти містах України, і в кожному місті, в кожному залі бачили людей, які хочуть одного — миру і перемоги.

Тисячі людей, що об’єднані одним-єдиним бажанням. Ця єдність — рушійна сила, про яку іноді під тягарем обставин ми забуваємо та водночас стаємо дуже вразливими, — кажуть TVORCHI.

Знімання кліпу відбувалися на території кампусу Київського політехнічного університету імені Ігоря Сікорського понад 10 годин. А костюми учасників гурту важили щонайменше 10 кг. Ефект буревію створили за допомогою потужного вентилятора.

— Ми намагалися передати той емоційний стан, в якому більшість з нас живе зараз. Ми люди, що протистоять величезному пориву вітру. Цей вітер символізує складність шляху: чим сильніше дме, тим складніше нам доводиться йти вперед.

І коли ми йдемо поодинці, то не можемо витримати цей потік, він нас зносить, але коли ми тримаємось разом, то можемо подолати все, — розповів про ідею відеорежисер Руслан Махов.

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TVORCHI — Разом: слухати пісню та дивитися кліп

Наживо послухати новий трек можна під час благодійного туру містами України. 100% коштів від продажу квитків TVORCHI перерахують на купівлю інкубаторів для передчасно народжених немовлят.

Концерти відбудуться: 23 жовтня — Суми, 24 жовтня — Полтава, 26 жовтня — Харків, 27 жовтня — Кривий Ріг та 28 жовтня — Дніпро.

Послухати пісню Разом та подивитися відеороботу на неї ти можеш у нашому матеріалі.

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