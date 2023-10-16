Дуже смачна прем’єра! Джамала про фільм Смак свободи та роль самої себе

Попри складні часи українці можуть та вміють створювати красиві кінороботи, які надихатимуть суспільство на нові досягнення. Серед таких робіт і фільм Смак свободи, що вийде на екрани вже наступного року. Склад, безсумнівно, зірковий: Ірма Вітовська, Римма Зюбіна, а також і Джамала.

Співачка, народна артистка України Джамала розповіла Вадиму Карп’яку в ефірі телемарафону про фільм Смак свободи, де вона зіграла одну з ролей.

Цього разу вона вперше буде грати саму себе. Також Джамала розповіла про свої досягнення у музиці.

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— Це вперше я маю зіграти саму себе. І це складніше, аніж в ігровому кіно, коли ти граєш якусь історичну постать, наприклад. А тут ти наче й маєш бути самою собою, але є і сценарій, — зізнається Джамала.

За словами співачки, фільм Смак свободи — про їжу. Він розповідає, як відроджується українська кухня.

Я фанатка їжі, українських страв. І я впевнена, що найкраще в мене виходить готувати саме борщ!

Фільмування розпочали ще у 2021 році. На великі екрани України фільм вийде 29 лютого, адже наступний рік буде високосним.

— Я дуже чекаю на прем’єру цього фільму, думаю, що він багатьом підійме настрій, — ділиться співачка.

Джамала про свій альбом Qirim

Нещодавно альбом Джамали Qirim отримав премію від українського музичного видання Музвар у номінації Діджитал спадок.

— Я завжди хотіла, щоб нашу музику слухали у всьому світі. Як це відбувається з англійською, американською, кубинською, іспанською та іншими. Ми не розуміємо слів, але відчуваємо емоції.

Нині мені надсилають фото, як люди по всьому світу слухають українську та кримськотатарську музику, — зізнається співачка.

Надалі Джамала планує поїхати з сольним концертом до Парижа та Вашингтона.

Джамала не втрачає віри у краще. Про повернення до Криму та почуття під час війни, вона розповідала раніше.

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