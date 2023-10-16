Очень вкусная премьера! Джамала о фильме Смак свободи и роли самой себя

Несмотря на сложные времена, украинцы могут и умеют создавать красивые киноработы, которые будут вдохновлять общество на новые достижения. Среди таких работ и фильм Вкус свободы, который выйдет на экраны уже в следующем году. Состав — несомненно, звездный: Ирма Витовская, Римма Зюбина, а также Джамала.

Певица, народная артистка Украины Джамала рассказала Вадиму Карпьяку о фильме Смак свободи, где она сыграла одну из ролей.

В этот раз она впервые будет играть сама себя. Также Джамала рассказала о своих достижениях в музыке.

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— Это впервые я должна сыграть саму себя. И это сложнее, чем в игровом кино, когда ты играешь какую-нибудь историческую фигуру, например. А тут ты будто и должна быть самой собой, но есть и сценарий, — признается Джамала.

По словам певицы, фильм Смак свободи — о еде. Он рассказывает, как возрождается украинская кухня.

Я фанатка еды, украинских блюд. И я уверена, что лучше всего у меня выходит готовить именно борщ!

Съёмки начались ещё в 2021 году. На большие экраны Украины фильм выйдет 29 февраля, ведь будущий год будет высокосным.

— Я очень жду премьеры этого фильма, думаю, что он многим поднимет настроение, — делится певица.

Джамала о своем альбоме Qirim

Недавно альбом Джамалы Qirim получил премию от украинского музыкального издания Музвар в номинации Диджитал наследство.

— Я всегда хотела, чтобы нашу музыку слушали по всему миру. Как это происходит с английским, американским, кубинским, испанским и другими. Мы не понимаем слова, но испытываем эмоции.

Сейчас мне посылают фото, как люди по всему миру слушают украинскую и крымскотатарскую музыку, — признается певица.

В дальнейшем Джамала планирует поехать с сольным концертом в Париж и Вашингтон.

Джамала не теряет веры в лучшее. О возвращении в Крым и чувствах во время войны, она рассказывала раньше.

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